а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
я выездной
если инфо закрытая, прошу в личку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2024 12:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
я выездной
если инфо закрытая, прошу в личку
|