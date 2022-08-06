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а можно больше деталей? что за жк? какая площадь ходовая? 80к это сколько % и за какой период? сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира? сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
Олежан написав:а можно больше деталей? что за жк? какая площадь ходовая? 80к это сколько % и за какой период? сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира? сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
я выездной
если инфо закрытая, прошу в личку
Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))
Ursus Centralny от Ronson Development. 42м. Это по их 2к. Однух нет вообще. Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.
Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.
Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные
Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое
Олежан написав:а можно больше деталей? что за жк? какая площадь ходовая? 80к это сколько % и за какой период? сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира? сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
я выездной
если инфо закрытая, прошу в личку
Ursus Centralny от Ronson Development. 42м. Это по их 2к. Однух нет вообще. Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.
Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.
Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные
Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое
Олежан написав:а можно больше деталей? что за жк? какая площадь ходовая? 80к это сколько % и за какой период? сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира? сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
я выездной
если инфо закрытая, прошу в личку
Ursus Centralny от Ronson Development. 42м. Это по их 2к. Однух нет вообще. Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.
Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.
Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные
Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое