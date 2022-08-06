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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку
Олежан
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 01.12.20
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:42

  Олежан написав:а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку


Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:51

  Бетон написав:
  Олежан написав:а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое


ого. это получается под 70% годовых?
Олежан
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:59

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое


ого. это получается под 70% годовых?

30%
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

какой в польще есть сайт аналог lun.ua?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:10

  Олежан написав:какой в польще есть сайт аналог lun.ua?

я пользуюсь только otodom.pl. классный ресурс
на карте удобно смотреть
Бетон
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Подякували: 213 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 13:12

  Олежан написав:какой в польще есть сайт аналог lun.ua?

https://rynekpierwotny.pl/
https://obido.pl/
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:11

  Бетон написав:
  Олежан написав:какой в польще есть сайт аналог lun.ua?

я пользуюсь только otodom.pl. классный ресурс
на карте удобно смотреть

скажи пожалуйста, еще вопрос
как ты такую сумму перекинул в польшу и легализировал?
что для этого надо было?
Олежан
 
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З нами з: 01.12.20
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Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:37

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:какой в польще есть сайт аналог lun.ua?

я пользуюсь только otodom.pl. классный ресурс
на карте удобно смотреть

скажи пожалуйста, еще вопрос
как ты такую сумму перекинул в польшу и легализировал?
что для этого надо было?

100 куе
Присяжный в польше перевод договора продажи недвижимости в Киеве. С оригиналом перевода в банк, показать сотрудникам, согласовать, получить разрешение и внести злотые на польский счёт, например PKO банка в кассу.
Недавно у людей изьяли 100куе наши пограничники при попытке декларирования. Не в правовом государстве бандиты могут забрать деньги на границе, даже если есть источник происхождения.
Считаю, что лучше возить по 10 куе

На ремонт можно перекидывать с укр банков по 2700 уе в месяц с одного долларового счёта. У меня 4 счёт. Десятку в месяц можно переводить. Комиссия есть.
Бетон
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  #<1 ... 938939940941
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