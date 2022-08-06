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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:24

  akurt написав:Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше що сам я в Туреччині НЕ перебуваю та повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада.


Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся :lol: :mrgreen:

osafly
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  #<1 ... 939940941942
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