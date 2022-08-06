Додано: Сер 18 вер, 2024 20:10

osafly написав: akurt написав: Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше що сам я в Туреччині НЕ перебуваю та повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада.

Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше щота повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада.

Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся

Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся

Просто у людей есть мозг в голове.

Купи нормальной водки - кажется сейчас где-то 110 гривен бутылка стоит - заработаешь на подносе чемодана на жд вокзале - будет легче продолжать идти на дно...Ибо самогон не только надо уметь гнать, но и пить. Тут у тебя проблема давно уже.И не лезь своим мордом на эту ветку: "Тебя тут не стояло!"Тут люди обсуждают, как в Польше "поднять" +30...70% по валюте.Как видишь, ни один из тех, кто пишет сообщения на этой ветке - ни, ни, ни, нини, ни, ни- НИ ОДИН - не занимался и не занимается той херней, которой мучаешься ты.И никто из них - НИКТО - тебя никогда не возьмет ни на работу водилой, ни "в долю" - отбросы, балласт и навоз никому не нужны...