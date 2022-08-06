Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся
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Додано: Сер 18 вер, 2024 18:24
Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся
Додано: Сер 18 вер, 2024 19:59
как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц
может у кого-то другая инфа
пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч
Додано: Сер 18 вер, 2024 20:10
Купи нормальной водки - кажется сейчас где-то 110 гривен бутылка стоит - заработаешь на подносе чемодана на жд вокзале - будет легче продолжать идти на дно...
Ибо самогон не только надо уметь гнать, но и пить. Тут у тебя проблема давно уже.
И не лезь своим мордом на эту ветку: "Тебя тут не стояло!"
Тут люди обсуждают, как в Польше "поднять" +30...70% по валюте.
Как видишь, ни один из тех, кто пишет сообщения на этой ветке - ни Бетон, ни gonchik74, ни Олежан, ни Amethist, ни Прохожий, ни BIGor, ни Gastarbaiter - НИ ОДИН - не занимался и не занимается той херней, которой мучаешься ты. Просто у людей есть мозг в голове.
И никто из них - НИКТО - тебя никогда не возьмет ни на работу водилой, ни "в долю" - отбросы, балласт и навоз никому не нужны...
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