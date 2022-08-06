Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся
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Додано: Сер 18 вер, 2024 18:24
Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся
Додано: Сер 18 вер, 2024 19:59
как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц
может у кого-то другая инфа
пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч
Додано: Сер 18 вер, 2024 20:10
Купи нормальной водки - кажется сейчас где-то 110 гривен бутылка стоит - заработаешь на подносе чемодана на жд вокзале - будет легче продолжать идти на дно...
Ибо самогон не только надо уметь гнать, но и пить. Тут у тебя проблема давно уже.
И не лезь своим мордом на эту ветку: "Тебя тут не стояло!"
Тут люди обсуждают, как в Польше "поднять" +30...70% по валюте.
Как видишь, ни один из тех, кто пишет сообщения на этой ветке - ни Бетон, ни gonchik74, ни Олежан, ни Amethist, ни Прохожий, ни BIGor, ни Gastarbaiter - НИ ОДИН - не занимался и не занимается той херней, которой мучаешься ты. Просто у людей есть мозг в голове.
И никто из них - НИКТО - тебя никогда не возьмет ни на работу водилой, ни "в долю" - отбросы, балласт и навоз никому не нужны...
Додано: Сер 18 вер, 2024 21:34
И тут Остапа понесло Не знаю как на счет самогон гнать,но гонишь ты здесь по жизни,регулярно и с завидным постоянством.Лет пять уже тошнит от тебя-кумедный и важный павлин-мавлин,як завжды.Сравнил,Бетона и себя "непревзойденного" Человек просто и по делу,без понтов дал кучу полезной инфы за две страницы,который бы хер кто поделился и ему,ни один из Вас плюса даже не поставил...Олежана сюда не приплетай-чувак выездной,типа тебя...я даже знаю его диагноз...по ветке крипты.Но по сравнению с твоим-там далеко.Будь попроще...и люди к тебе потянутся... как к отцу родному.А может и на памятник даже скинутся....
Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17
Прямо как в известной детской песенке:
"Мед - это уж очень хитрый предмет. Мед если есть - то его сразу нет!"
Вот так прикольно: раз в месяц в потных лохмотьях заползает на ветку об инвестировании в недвижимость какой нибудь либо неудачливый инвестор в крипу (как-то купил на все своё "состояние" за всю бренную жизнь - на все 600 баксов аж 0,01 биткойна на пике цены), либо неудачливый специалист по движению по пыльным дорогам "на дурняк" - "Автостопом" (последний раз сильно обидели), либо неудачливый владелец 10-ти долларовой купюры, которую отказался взять даже обменник в Анкаре (представьте, где он ее прятал), чем поставил - обменник - на грань голодного неудачливого существования горе-путешественника и инвестора в недвижимость за границей, либо неудачливый пловец с одного греческого острова в сторону Албании, которую планировал покорить своим несуществующим баблом, но помешала надетая на "Ейную харю" (с) маска от ковида, и умничает, умничает и умничает...
Ах, правда, как сказал один форумчанин: "Жизнь у многих сломана войной."
"Крыша" едет и едет...
А умнее не становятся и не становятся...
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