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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:24

  akurt написав:Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше що сам я в Туреччині НЕ перебуваю та повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада.


Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся :lol: :mrgreen:

osafly
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:59

  Amethyst написав:
  Бетон написав:Присяжный в польше перевод договора продажи недвижимости в Киеве. С оригиналом перевода в банк, показать сотрудникам, согласовать, получить разрешение и внести злотые на польский счёт, например PKO банка в кассу.

А через наш Кредо, ПУМБ и ПроКредит не пробовали пополнение/снятие на тот же РКО?... Ну предъявив тот же договор продажи хаты здеСя.

как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц

может у кого-то другая инфа

пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:10

  osafly написав:
  akurt написав:Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше що сам я в Туреччині НЕ перебуваю та повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада.

Тяжелы будни для турецких экспатов...Лазание по стройкам и люли от турецких охранников,переросли в новый "бизнес" и теперь....вот,не раньше 1 ноября я повернуся :lol: :mrgreen:

Купи нормальной водки - кажется сейчас где-то 110 гривен бутылка стоит - заработаешь на подносе чемодана на жд вокзале - будет легче продолжать идти на дно...
Ибо самогон не только надо уметь гнать, но и пить. Тут у тебя проблема давно уже.

И не лезь своим мордом на эту ветку: "Тебя тут не стояло!"
Тут люди обсуждают, как в Польше "поднять" +30...70% по валюте.
Как видишь, ни один из тех, кто пишет сообщения на этой ветке - ни Бетон, ни gonchik74, ни Олежан, ни Amethist, ни Прохожий, ни BIGor, ни Gastarbaiter - НИ ОДИН - не занимался и не занимается той херней, которой мучаешься ты. Просто у людей есть мозг в голове.
И никто из них - НИКТО - тебя никогда не возьмет ни на работу водилой, ни "в долю" - отбросы, балласт и навоз никому не нужны...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:34

  akurt написав:Купи нормальной водки - кажется сейчас где-то 110 гривен бутылка стоит - заработаешь на подносе чемодана на жд вокзале - будет легче продолжать идти на дно...
Ибо самогон не только надо уметь гнать, но и пить. Тут у тебя проблема давно уже.

И не лезь своим мордом на эту ветку: "Тебя тут не стояло!"
Тут люди обсуждают, как в Польше "поднять" +30...70% по валюте.
Как видишь, ни один из тех, кто пишет сообщения на этой ветке - ни Бетон, ни gonchik74, ни Олежан, ни Amethist, ни Прохожий, ни BIGor, ни Gastarbaiter - НИ ОДИН - не занимался и не занимается той херней, которой мучаешься ты. Просто у людей есть мозг в голове.
И никто из них - НИКТО - тебя никогда не возьмет ни на работу водилой, ни "в долю" - отбросы, балласт и навоз никому не нужны...


И тут Остапа понесло :lol: Не знаю как на счет самогон гнать,но гонишь ты здесь по жизни,регулярно и с завидным постоянством.Лет пять уже тошнит от тебя-кумедный и важный павлин-мавлин,як завжды.Сравнил,Бетона и себя "непревзойденного" Человек просто и по делу,без понтов дал кучу полезной инфы за две страницы,который бы хер кто поделился и ему,ни один из Вас плюса даже не поставил...Олежана сюда не приплетай-чувак выездной,типа тебя...я даже знаю его диагноз...по ветке крипты.Но по сравнению с твоим-там далеко.Будь попроще...и люди к тебе потянутся... :lol: как к отцу родному.А может и на памятник даже скинутся.... :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17

Прямо как в известной детской песенке:
"Мед - это уж очень хитрый предмет. Мед если есть - то его сразу нет!"

Вот так прикольно: раз в месяц в потных лохмотьях заползает на ветку об инвестировании в недвижимость какой нибудь либо неудачливый инвестор в крипу (как-то купил на все своё "состояние" за всю бренную жизнь - на все 600 баксов аж 0,01 биткойна на пике цены), либо неудачливый специалист по движению по пыльным дорогам "на дурняк" - "Автостопом" (последний раз сильно обидели), либо неудачливый владелец 10-ти долларовой купюры, которую отказался взять даже обменник в Анкаре (представьте, где он ее прятал), чем поставил - обменник - на грань голодного неудачливого существования горе-путешественника и инвестора в недвижимость за границей, либо неудачливый пловец с одного греческого острова в сторону Албании, которую планировал покорить своим несуществующим баблом, но помешала надетая на "Ейную харю" (с) маска от ковида, и умничает, умничает и умничает...
Ах, правда, как сказал один форумчанин: "Жизнь у многих сломана войной."
"Крыша" едет и едет...
А умнее не становятся и не становятся...
akurt
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  #<1 ... 939940941942
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