Amethyst написав:
А через наш Кредо, ПУМБ и ПроКредит не пробовали пополнение/снятие на тот же РКО?... Ну предъявив тот же договор продажи хаты здеСя.
как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц
может у кого-то другая инфа
пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч