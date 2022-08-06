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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:59

  Amethyst написав:
  Бетон написав:Присяжный в польше перевод договора продажи недвижимости в Киеве. С оригиналом перевода в банк, показать сотрудникам, согласовать, получить разрешение и внести злотые на польский счёт, например PKO банка в кассу.

А через наш Кредо, ПУМБ и ПроКредит не пробовали пополнение/снятие на тот же РКО?... Ну предъявив тот же договор продажи хаты здеСя.

как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц

может у кого-то другая инфа

пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17

От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:27

  akurt написав:От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…

Не те слово. Вчора сусід (за стіною квартири, котру винаймаю) каже:
- я знаю, що ти шукаєш квартиру, я збираюсь продавати свою. Може хочеш. Ціна 880 к з паркінгом.
- та наче і норм, подумаю.
- тільки я підписав умову з bracia sadurscy (велика агенція в Кракові), так що там ще комісія.
Комісія 6$)))
І це не перший вже раз мені знайомі поляки заряджають таку херню. Типу пропоную тобі першому …після брокерів. Всі хочуть комфорту й безпеки за рахунок лоха, котрий платить:(
gonchik74
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