Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Присяжный в польше перевод договора продажи недвижимости в Киеве. С оригиналом перевода в банк, показать сотрудникам, согласовать, получить разрешение и внести злотые на польский счёт, например PKO банка в кассу.
А через наш Кредо, ПУМБ и ПроКредит не пробовали пополнение/снятие на тот же РКО?... Ну предъявив тот же договор продажи хаты здеСя.
как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат. через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц
может у кого-то другая инфа
пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч
akurt написав:От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…
Не те слово. Вчора сусід (за стіною квартири, котру винаймаю) каже: - я знаю, що ти шукаєш квартиру, я збираюсь продавати свою. Може хочеш. Ціна 880 к з паркінгом. - та наче і норм, подумаю. - тільки я підписав умову з bracia sadurscy (велика агенція в Кракові), так що там ще комісія. Комісія 6$))) І це не перший вже раз мені знайомі поляки заряджають таку херню. Типу пропоную тобі першому …після брокерів. Всі хочуть комфорту й безпеки за рахунок лоха, котрий платить:(
akurt написав:От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…
Важко на ишаках по жаре скакать и по недостроям лазить съе...вая от гневных турецких охранников А если думать головой,а не ногом,вовремя открывать Макбук,не делать как в сексе все быстро и заправляться не только Бритиш Петролиум-то инвестирование в недвижимость,весьма приятное,хоть и нервное конечно занятие
Бетон написав:как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат. через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц может у кого-то другая инфа
Можно просто банально купить USDT в Украине и за копейки обналичить на баксы или злотые в той же Польше,или любой другой стране мира,причем без проблем.. https://coinatmradar.com/ -Польша вообще мировой лидер по колличеству установленых крипто ATM.В одной Варшаве их несколько десятков...для сравнения-в Киеве,всего 2 Какие банки??Какие карты?? Я уже не говорю за банальные Канторы,которые так же,как и у нас принимают USDT-USDC с выдачей наличных баксов.