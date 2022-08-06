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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:59

  Amethyst написав:
  Бетон написав:Присяжный в польше перевод договора продажи недвижимости в Киеве. С оригиналом перевода в банк, показать сотрудникам, согласовать, получить разрешение и внести злотые на польский счёт, например PKO банка в кассу.

А через наш Кредо, ПУМБ и ПроКредит не пробовали пополнение/снятие на тот же РКО?... Ну предъявив тот же договор продажи хаты здеСя.

как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц

может у кого-то другая инфа

пко прислали бумагу что закрыли счёт. нет движений. у них нельзя пополнять карту по номеру системы виза или мастеркард. только по счёту в пределах страны. говно кароч
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17

От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:27

  akurt написав:От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…

Не те слово. Вчора сусід (за стіною квартири, котру винаймаю) каже:
- я знаю, що ти шукаєш квартиру, я збираюсь продавати свою. Може хочеш. Ціна 880 к з паркінгом.
- та наче і норм, подумаю.
- тільки я підписав умову з bracia sadurscy (велика агенція в Кракові), так що там ще комісія.
Комісія 6$)))
І це не перший вже раз мені знайомі поляки заряджають таку херню. Типу пропоную тобі першому …після брокерів. Всі хочуть комфорту й безпеки за рахунок лоха, котрий платить:(
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:42

  akurt написав:От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…


Важко на ишаках по жаре скакать и по недостроям лазить съе...вая от гневных турецких охранников :D А если думать головой,а не ногом,вовремя открывать Макбук,не делать как в сексе все быстро и заправляться не только Бритиш Петролиум-то инвестирование в недвижимость,весьма приятное,хоть и нервное конечно занятие :mrgreen:

  Бетон написав:как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц
может у кого-то другая инфа


Можно просто банально купить USDT в Украине и за копейки обналичить на баксы или злотые в той же Польше,или любой другой стране мира,причем без проблем..
https://coinatmradar.com/ -Польша вообще мировой лидер по колличеству установленых крипто ATM.В одной Варшаве их несколько десятков...для сравнения-в Киеве,всего 2
Какие банки??Какие карты?? Я уже не говорю за банальные Канторы,которые так же,как и у нас принимают USDT-USDC с выдачей наличных баксов.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Подскажите, продавать квартиру в варшаве через агентство или самому дать обьяву в отодом?
Получать право собственности или по переуступке?
Спасибо
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:31

  osafly написав:
  akurt написав:От блін, важка то справа - інвестування в нерухомість…


Важко на ишаках по жаре скакать и по недостроям лазить съе...вая от гневных турецких охранников :D А если думать головой,а не ногом,вовремя открывать Макбук,не делать как в сексе все быстро и заправляться не только Бритиш Петролиум-то инвестирование в недвижимость,весьма приятное,хоть и нервное конечно занятие :mrgreen:

  Бетон написав:как мне сказали, это абсолютно разные юрлица, хоть и дочки. с друг другом не контачат.
через пумб с долл.карты кидал переводом через систему виза на карту милениум. 29999 грн одна транзакция и не более 100 к грн в месяц
может у кого-то другая инфа


Можно просто банально купить USDT в Украине и за копейки обналичить на баксы или злотые в той же Польше,или любой другой стране мира,причем без проблем..
https://coinatmradar.com/ -Польша вообще мировой лидер по колличеству установленых крипто ATM.В одной Варшаве их несколько десятков...для сравнения-в Киеве,всего 2
Какие банки??Какие карты?? Я уже не говорю за банальные Канторы,которые так же,как и у нас принимают USDT-USDC с выдачей наличных баксов.

Я обналичил в банане через п2п 40 косых.
3 карты блоконула прокуратура. Две разблокировали, по третьей второй год назначен суд.

Ясно, что п2п скам, но тем не менее.

Схема поляков такая. Несколько человек покупают у вас usdt, пишут коллективный иск в прокуратуру. Материалы дела мне не дают. Что они там придумали, интересно
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:34

  Бетон написав:Подскажите, продавать квартиру в варшаве через агентство или самому дать обьяву в отодом?
Получать право собственности или по переуступке?
Спасибо

По переуступке не должно быть PCC. Т.е. чуть дешевле для покупателя.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:41

  Бетон написав:Я обналичил в банане через п2п 40 косых.
3 карты блоконула прокуратура. Две разблокировали, по третьей второй год назначен суд.

Ясно, что п2п скам, но тем не менее.

Схема поляков такая. Несколько человек покупают у вас usdt, пишут коллективный иск в прокуратуру. Материалы дела мне не дают. Что они там придумали, интересно


Батон,заходите почаще на ветку крипты-мы Вас там "плохому научим" Я совершенно недавно писал там,как обойти мониторинг налоговых органов и банковской сферы.П2П-подразумевает все равно участие банка в виде его карт..Я Вам привел выше ссылку и банки там не обязательно фигурируют.Это "порочную" цепочку нужно просто убрать,если хотите оставаться незамеченным.Вы конечно "приколист" 40К прогнать через счета...Может Вы наркоторговец,налоговый уклонист(что в принципе так и есть :D ) или сутенер международного масштаба,откуда они знают...Логично заблокировали...Обмен подразумевается на наличные бабулеты(доллары) в банальных Канторах,как и наших обменках...Перевели-получили наличку-ушли.Никаких исков.Такие услуги-есть повсюду и последнее время в связи с внедрением дебильного финмониторинга и ограничений на П2П переводы с карты на карту-эти услуги становятся востребованными с каждым днем..Как у нас,так и за рубежом естественно,потому что к крипте и даже стейблам,у правительств и регуляторов просто нездоровое отторжение везде
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:08

  osafly написав:
  Бетон написав:Я обналичил в банане через п2п 40 косых.
3 карты блоконула прокуратура. Две разблокировали, по третьей второй год назначен суд.

Ясно, что п2п скам, но тем не менее.

Схема поляков такая. Несколько человек покупают у вас usdt, пишут коллективный иск в прокуратуру. Материалы дела мне не дают. Что они там придумали, интересно


Батон,заходите почаще на ветку крипты-мы Вас там "плохому научим" Я совершенно недавно писал там,как обойти мониторинг налоговых органов и банковской сферы.П2П-подразумевает все равно участие банка в виде его карт..Я Вам привел выше ссылку и банки там не обязательно фигурируют.Это "порочную" цепочку нужно просто убрать,если хотите оставаться незамеченным.Вы конечно "приколист" 40К прогнать через счета...Может Вы наркоторговец,налоговый уклонист(что в принципе так и есть :D ) или сутенер международного масштаба,откуда они знают...Логично заблокировали...Обмен подразумевается на наличные бабулеты(доллары) в банальных Канторах,как и наших обменках...Перевели-получили наличку-ушли.Никаких исков.Такие услуги-есть повсюду и последнее время в связи с внедрением дебильного финмониторинга и ограничений на П2П переводы с карты на карту-эти услуги становятся востребованными с каждым днем..Как у нас,так и за рубежом естественно,потому что к крипте и даже стейблам,у правительств и регуляторов просто нездоровое отторжение везде

Цікавенько.
Нужно будет попробовать. В жизни нужно всё попробовать))
Спасибо.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:10

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Подскажите, продавать квартиру в варшаве через агентство или самому дать обьяву в отодом?
Получать право собственности или по переуступке?
Спасибо

По переуступке не должно быть PCC. Т.е. чуть дешевле для покупателя.

- ндфл у меня


Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.
Бетон
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