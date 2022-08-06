Додано: Чет 19 вер, 2024 16:41

Бетон написав: Я обналичил в банане через п2п 40 косых.

3 карты блоконула прокуратура. Две разблокировали, по третьей второй год назначен суд.



Ясно, что п2п скам, но тем не менее.



Схема поляков такая. Несколько человек покупают у вас usdt, пишут коллективный иск в прокуратуру. Материалы дела мне не дают. Что они там придумали, интересно Я обналичил в банане через п2п 40 косых.3 карты блоконула прокуратура. Две разблокировали, по третьей второй год назначен суд.Ясно, что п2п скам, но тем не менее.Схема поляков такая. Несколько человек покупают у вас usdt, пишут коллективный иск в прокуратуру. Материалы дела мне не дают. Что они там придумали, интересно

Батон,заходите почаще на ветку крипты-мы Вас там "плохому научим" Я совершенно недавно писал там,как обойти мониторинг налоговых органов и банковской сферы.П2П-подразумевает все равно участие банка в виде его карт..Я Вам привел выше ссылку и банки там не обязательно фигурируют.Это "порочную" цепочку нужно просто убрать,если хотите оставаться незамеченным.Вы конечно "приколист" 40К прогнать через счета...Может Вы наркоторговец,налоговый уклонист(что в принципе так и есть) или сутенер международного масштаба,откуда они знают...Логично заблокировали...Обмен подразумевается на наличные бабулеты(доллары) в банальных Канторах,как и наших обменках...Перевели-получили наличку-ушли.Никаких исков.Такие услуги-есть повсюду и последнее время в связи с внедрением дебильного финмониторинга и ограничений на П2П переводы с карты на карту-эти услуги становятся востребованными с каждым днем..Как у нас,так и за рубежом естественно,потому что к крипте и даже стейблам,у правительств и регуляторов просто нездоровое отторжение везде