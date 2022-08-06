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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:02

  Бетон написав:Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.

Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
Gastarbaiter
 
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