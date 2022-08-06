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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 18:02
Бетон написав:
Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.
Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:17
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.
Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
Неочікуванно
Дуже дякую.
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Бетон
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:56
Бетон написав:
Неочікуванно
Дуже дякую.
Пишуть, що можуть не на усю суму та не усі банки, але в теорії кредитують. Нормальний doradca проконсультує покупця та підбере банк.
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Gastarbaiter
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