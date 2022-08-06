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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 18:02
Бетон написав:
Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.
Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:17
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.
Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
Неочікуванно
Дуже дякую.
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Бетон
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Додано: Чет 19 вер, 2024 21:56
Бетон написав:
Неочікуванно
Дуже дякую.
Пишуть, що можуть не на усю суму та не усі банки, але в теорії кредитують. Нормальний doradca проконсультує покупця та підбере банк.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:56
Бетон написав: Олежан написав:
а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?
я выездной
если инфо закрытая, прошу в личку
Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))
Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.
Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.
Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные
Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое
Памятаю Ви писали що купили по 440 тис + ремонт виходить 130 тис + маржа 80 кує (240 тис) = виходить кінцева ціна 810 тис (19,5 тис/м2) доволі дешево навіть як для столиці.
Куди плануєте далі інвестувати?
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