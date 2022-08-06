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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:02

  Бетон написав:Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.

Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 21:17

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.

Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.

Неочікуванно
Дуже дякую.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 21:56

  Бетон написав:Неочікуванно
Дуже дякую.

Пишуть, що можуть не на усю суму та не усі банки, але в теорії кредитують. Нормальний doradca проконсультує покупця та підбере банк.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:56

  Бетон написав:
  Олежан написав:а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку


Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое

Памятаю Ви писали що купили по 440 тис + ремонт виходить 130 тис + маржа 80 кує (240 тис) = виходить кінцева ціна 810 тис (19,5 тис/м2) доволі дешево навіть як для столиці.
Куди плануєте далі інвестувати?
BIGor
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  #<1 ... 940941942943
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