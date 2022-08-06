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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:02

  Бетон написав:Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.

Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 21:17

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Но я так понимаю в польше в основном кредиты берут, а для этого нужно право собственности и домовая книга.

Переуступку (как и умову девелоперску) тоже кредитуют.

Неочікуванно
Дуже дякую.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 21:56

  Бетон написав:Неочікуванно
Дуже дякую.

Пишуть, що можуть не на усю суму та не усі банки, але в теорії кредитують. Нормальний doradca проконсультує покупця та підбере банк.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:56

  Бетон написав:
  Олежан написав:а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку


Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое

Памятаю Ви писали що купили по 440 тис + ремонт виходить 130 тис + маржа 80 кує (320 тис) = виходить кінцева ціна 890 тис (21 тис/м2) доволі дешево навіть як для столиці.
Куди плануєте далі інвестувати?
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 20 вер, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:14

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:а можно больше деталей?
что за жк?
какая площадь ходовая?
80к это сколько % и за какой период?
сколько ремонт обошелся? и сколько сама квартира?
сложно найти бригаду? должна быть с лицензией или с улицы?

я выездной

если инфо закрытая, прошу в личку


Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое

Памятаю Ви писали що купили по 440 тис + ремонт виходить 130 тис + маржа 80 кує (240 тис) = виходить кінцева ціна 810 тис (19,5 тис/м2) доволі дешево навіть як для столиці.
Куди плануєте далі інвестувати?

Далі в наступну чергу.
Якби був виїздний, то щось би більш оригінальне придумав.
А раз працює
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:14

+ маржа 80 кує (240 тис)
Не смію спитати, а це по якому-такому курсу?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:17

  gonchik74 написав:+ маржа 80 кує (240 тис)
Не смію спитати, а це по якому-такому курсу?)

Я все рахую в долларах.
Купив за 100. Помню курс був до 5 доречі. Чи 4.5 щось близько
Ремонт 30.
Продаю за 200..210.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:18

  gonchik74 написав:+ маржа 80 кує (240 тис)
Не смію спитати, а це по якому-такому курсу?)

Сорі, промахнувся, виправив в початковому пості.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:22

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:
Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое

Памятаю Ви писали що купили по 440 тис + ремонт виходить 130 тис + маржа 80 кує (240 тис) = виходить кінцева ціна 810 тис (19,5 тис/м2) доволі дешево навіть як для столиці.
Куди плануєте далі інвестувати?

Далі в наступну чергу.
Якби був виїздний, то щось би більш оригінальне придумав.
А раз працює

Круто, удачі, але вже думаю такого росту х2 вже не буде, кредит 0% обіцяють в наступному році, але він скоріш всього політичний і може не пройти в сенаті. Дивлюсь місцевих блогерів по нерухомості - ринок мертвий, всі чекають.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:42

  BIGor написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:
Какие могут быть секреты? Смори как мне все помогают. Только спросишь, всем поделятся))

Ursus Centralny от Ronson Development.
42м. Это по их 2к.
Однух нет вообще.
Куплена в 2022 осень. Сдана в 23.

Ремонт. Работы 50 тыс злт. Материалы тыщ 20 куе.

Бригады наши. Лицензия не нужна. Основная логика- боятся нарушать (это не Украина), на удивление порядочные, аккуратные

Мебель проектировал сам под размеры ниш, стен, высоты, т.к. икеа говно редкое

Памятаю Ви писали що купили по 440 тис + ремонт виходить 130 тис + маржа 80 кує (240 тис) = виходить кінцева ціна 810 тис (19,5 тис/м2) доволі дешево навіть як для столиці.
Куди плануєте далі інвестувати?
Далі в наступну чергу.
Якби був виїздний, то щось би більш оригінальне придумав.
А раз працює

Круто, удачі, але вже думаю такого росту х2 вже не буде, кредит 0% обіцяють в наступному році, але він скоріш всього політичний і може не пройти в сенаті. Дивлюсь місцевих блогерів по нерухомості - ринок мертвий, всі чекають.

дуже дякую.

та які там вже заробітки.
мета - хоч щось залишити дітям і не втратити все.

судячи по відосам з варшави, урсус - вже великий UnitHome, тільки не на жалюгідний квартал, а величезні масиви. благоустрій випереджає Київ просто на шалену відстань.
і не тільки Київ. ще не збудована черга будинків, а вже будують величезні сучасні школи, парки, садки, дороги. увага до деталей від мусорного відра до дощоприймача, до кімнат для сортування сміття з вентиляцією - вражає. а озеленення, дитячі майданчики, шезлонги
Бетон
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  #<1 ... 940941942943
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