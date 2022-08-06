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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53
В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
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