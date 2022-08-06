RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3403
З нами з: 17.12.22
Подякував: 93 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 08:30

  Бетон написав:В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький

Памятаю історію, в Києві поруч були Епіцентр і Метро, так от Епіцентру КМДА виділили землю нашару (тоді зовсім випадково Гереги головували в Київраді чи де), а Метро прийшлось куплять. Тому усілякі Епіцентри ростуть як гриби, в той же час іноземні мережі загинаються.

Щодо спортклубів - можу тут сильно покритикувати Краків - дуже мало клубів, треба їхати в інший район. Стадіон з біговими доріжками - ні про таке в Кракові навіть не чули. Хоча може є один якийсь в університеті фізкультури, але скоріш всього закритий для пересічних.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9343
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 941942943944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2492, 2493, 2494
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24931 16683877
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 16:07
kingkongovets
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1014, 1015, 1016
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10154 6337780
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 21:21
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2037)
22.09.2024 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.