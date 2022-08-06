В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:30
Памятаю історію, в Києві поруч були Епіцентр і Метро, так от Епіцентру КМДА виділили землю нашару (тоді зовсім випадково Гереги головували в Київраді чи де), а Метро прийшлось куплять. Тому усілякі Епіцентри ростуть як гриби, в той же час іноземні мережі загинаються.
Щодо спортклубів - можу тут сильно покритикувати Краків - дуже мало клубів, треба їхати в інший район. Стадіон з біговими доріжками - ні про таке в Кракові навіть не чули. Хоча може є один якийсь в університеті фізкультури, але скоріш всього закритий для пересічних.
Додано: Вів 24 вер, 2024 03:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Друзі, хтось інвестував в новобудови в Румунії (Бухаресті)? На етапі будівництва?
Буду вдячний якщо поділитесь досвідом)
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