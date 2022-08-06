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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 08:30

  Бетон написав:В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький

Памятаю історію, в Києві поруч були Епіцентр і Метро, так от Епіцентру КМДА виділили землю нашару (тоді зовсім випадково Гереги головували в Київраді чи де), а Метро прийшлось куплять. Тому усілякі Епіцентри ростуть як гриби, в той же час іноземні мережі загинаються.

Щодо спортклубів - можу тут сильно покритикувати Краків - дуже мало клубів, треба їхати в інший район. Стадіон з біговими доріжками - ні про таке в Кракові навіть не чули. Хоча може є один якийсь в університеті фізкультури, але скоріш всього закритий для пересічних.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 03:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Друзі, хтось інвестував в новобудови в Румунії (Бухаресті)? На етапі будівництва?

Буду вдячний якщо поділитесь досвідом)
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 08:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Про Болгарію або Грецію ніхто не підкаже ?
Щось біля моря.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:19

Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.

Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЖС країнам «вимерла» - модна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами.
Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах.
Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити.
Успіхів в інвестуваннях!
Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:50

  akurt написав:Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.

Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЖС країнам «вимерла» - модна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами.
Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах.
Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити.
Успіхів в інвестуваннях!
Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.



Так, Чорне море як інвестицію в узбережжя можна відкидати.
Занадто малий сезон і ціни не сказати щоб нізькі.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:39

  Хомякоид написав:Про Болгарію або Грецію ніхто не підкаже ?
Щось біля моря.

Цікаво було б послухати про Грецію. На мій погляд країна недооцінена, не на хайпі, хоча тільки з Кракова доступно 6 локацій літаком.
BIGor
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