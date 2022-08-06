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В варшаве открылся спортлайф, песто кафе. Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва. Біднесенький
Бетон написав:В варшаве открылся спортлайф, песто кафе. Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва. Біднесенький
Памятаю історію, в Києві поруч були Епіцентр і Метро, так от Епіцентру КМДА виділили землю нашару (тоді зовсім випадково Гереги головували в Київраді чи де), а Метро прийшлось куплять. Тому усілякі Епіцентри ростуть як гриби, в той же час іноземні мережі загинаються.
Щодо спортклубів - можу тут сильно покритикувати Краків - дуже мало клубів, треба їхати в інший район. Стадіон з біговими доріжками - ні про таке в Кракові навіть не чули. Хоча може є один якийсь в університеті фізкультури, але скоріш всього закритий для пересічних.
Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.
Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЄС країнам «вимерла» - можна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами. Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах. Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити. Успіхів в інвестуваннях! Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 вер, 2024 14:21, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.
Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЖС країнам «вимерла» - модна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами. Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах. Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити. Успіхів в інвестуваннях! Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.
Так, Чорне море як інвестицію в узбережжя можна відкидати. Занадто малий сезон і ціни не сказати щоб нізькі.
akurt написав:Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.
Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЖС країнам «вимерла» - модна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами. Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах. Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити. Успіхів в інвестуваннях! Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.
Хомякоид написав:Про Болгарію або Грецію ніхто не підкаже ? Щось біля моря.
Цікаво було б послухати про Грецію. На мій погляд країна недооцінена, не на хайпі, хоча тільки з Кракова доступно 6 локацій літаком.
Теж поживщи за кордоном зрозуміли що Кийов то помийка та краще туди не повертатись В мене також з нового аеропорта Берліна латають Візейри та інщі лоукости па 30 євро по всьому Середземноморю. Тож розглядаю як заміський будиночок