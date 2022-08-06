Додано: Вів 24 вер, 2024 11:19

Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.



Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЄС країнам «вимерла» - можна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами.

Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах.

Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити.

Успіхів в інвестуваннях!

Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.