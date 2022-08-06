В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В варшаве открылся спортлайф, песто кафе.
Жалко эпицентр не откроется. Бандитам в польше почему-то не рады. Странно, правда? Герега бедный всіх ухилянтів шле на захист своїх магазинів і виробництва.
Біднесенький
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:30
Памятаю історію, в Києві поруч були Епіцентр і Метро, так от Епіцентру КМДА виділили землю нашару (тоді зовсім випадково Гереги головували в Київраді чи де), а Метро прийшлось куплять. Тому усілякі Епіцентри ростуть як гриби, в той же час іноземні мережі загинаються.
Щодо спортклубів - можу тут сильно покритикувати Краків - дуже мало клубів, треба їхати в інший район. Стадіон з біговими доріжками - ні про таке в Кракові навіть не чули. Хоча може є один якийсь в університеті фізкультури, але скоріш всього закритий для пересічних.
Додано: Вів 24 вер, 2024 03:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Друзі, хтось інвестував в новобудови в Румунії (Бухаресті)? На етапі будівництва?
Буду вдячний якщо поділитесь досвідом)
Додано: Вів 24 вер, 2024 08:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Про Болгарію або Грецію ніхто не підкаже ?
Щось біля моря.
Додано: Вів 24 вер, 2024 11:19
Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно. Трохи є «потертим» Бухарест, мабуть економія бюджетних коштів. Але закінчили гігантські розвʼязки навколо Бухареста. Аерлпорт Бухареста зараз досить розвинений і літаки літають хто зна куди. Найбільша проблема - це отримати в Румунії Вид на проживання. Почніть з вивчення цього питання.
Про Болгарію: треба бути реалістом: після вступу в ЄС країнам «вимерла» - можна рухатися на авто цілий день та не побачити жодної людини. Порожньо. Розвинутий тільки регіон в районі Софії та узбережжя. На узбережжі ви нічого дешевше за 3000€ квадрат не знайдете. А 30-50 км від узбережжя майже розвалені села, заселені циганами.
Знайдіть на YouTube серію відео від хлопціюя-рієлтора, здається українця, він дуже класно все розказує та показує. Спеціалізується на недорогих обʼєктах.
Рідкісний випадок, коли рієлтору можна вірити.
Успіхів в інвестуваннях!
Не забудьте врахувати, що Чорне море має дуже короткий сезон коли можна до нього підійти.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 вер, 2024 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2024 11:50
Так, Чорне море як інвестицію в узбережжя можна відкидати.
Занадто малий сезон і ціни не сказати щоб нізькі.
Додано: Вів 24 вер, 2024 12:39
Додано: Вів 24 вер, 2024 14:05
І навіщо та Болгарія по 3, якщо не набагато дорожче можна дивитись Макарську рівʼєру?
Додано: Вів 24 вер, 2024 14:23
Ось я як раз про те саме: «На хіба? Щоби що?»
До речі в Болгарії все дорожче, ніж в Румунії.
Додано: Вів 24 вер, 2024 15:25
Дякую за відповідь!
Отримати статус тимчасового захисту (permis de sedere) в Румунії не важко - в мене зайняло години півтори на все про все. Воно і є фактично посвідкою на проживання.
Рахунок в банку відкрити теж не проблема для українців, навіть деякі банки без посвідки про проживання відкривають рахунки (OTP bank Romania) і обслуговування 5 лей в місяць (одно євро).
Законодавство лояльне до іноземців - можна купити будь-яку нерухомість крім земельної ділянки.
Я маю посвідку на проживання, зарплата теж нараховується в румунський банк без проблем (хоч працюю не в Румунії).
Тому цікавить.
Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
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