Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
mazurkevych написав:Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
Теж вважаю, що Румунія має гарний потенціал для зростання. Приємна країна на око туриста.
mazurkevych написав:Тому цікавить. Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
mazurkevych написав:Тому цікавить. Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
Цікаво дізнатися досвід у «піонерів» інвестування, якщо таких звісно знайду… і яка інвестиційна дохідність реально можлива… бо відсоток в банку 3,5% мінус 10%, а ОВДП фізособам румунський уряд напряму не продає…