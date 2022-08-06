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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:42

  mazurkevych написав:Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.

Теж вважаю, що Румунія має гарний потенціал для зростання. Приємна країна на око туриста.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:46

  mazurkevych написав:Тому цікавить.
Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.

Спробуйте www.olx.ro
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:22

  akurt написав:
  mazurkevych написав:Тому цікавить.
Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.

Спробуйте http://www.olx.ro


Цікаво дізнатися досвід у «піонерів» інвестування, якщо таких звісно знайду… і яка інвестиційна дохідність реально можлива… бо відсоток в банку 3,5% мінус 10%, а ОВДП фізособам румунський уряд напряму не продає…
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:53

За останні 5 років таких - «піонерів інвестування» в Румунії - тут не було.
akurt
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  #<1 ... 942943944945
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