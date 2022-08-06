Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
mazurkevych написав:Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
Теж вважаю, що Румунія має гарний потенціал для зростання. Приємна країна на око туриста.
mazurkevych написав:Тому цікавить. Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
mazurkevych написав:Тому цікавить. Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
Цікаво дізнатися досвід у «піонерів» інвестування, якщо таких звісно знайду… і яка інвестиційна дохідність реально можлива… бо відсоток в банку 3,5% мінус 10%, а ОВДП фізособам румунський уряд напряму не продає…
akurt написав:Про Румунію на цій гілці намагалися задавати питання десь 1/2 роки тому - не було ні відповідей ні якихось думок. Це реально класна розвинена країна, особисто я часто буваю - дуже лояльне відношення до українців і взагалі все класно.
Дякую за відповідь! Отримати статус тимчасового захисту (permis de sedere) в Румунії не важко - в мене зайняло години півтори на все про все. Воно і є фактично посвідкою на проживання. Рахунок в банку відкрити теж не проблема для українців, навіть деякі банки без посвідки про проживання відкривають рахунки (OTP bank Romania) і обслуговування 5 лей в місяць (одно євро). Законодавство лояльне до іноземців - можна купити будь-яку нерухомість крім земельної ділянки.
Я маю посвідку на проживання, зарплата теж нараховується в румунський банк без проблем (хоч працюю не в Румунії). Тому цікавить. Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується. Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.
Зато в Україні хто хоч може купувати землю. Як нам втирали це "благо", мовляв без цього не буде інвестицій, буде епоха зубожіння. Мовляв, у цивілізованому світі землю хто хоч може собі купити, а ми як дикуни, забороняємо іноземцям скуповувати неньку.