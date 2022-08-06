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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 942943944945
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:42

  mazurkevych написав:Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.

Теж вважаю, що Румунія має гарний потенціал для зростання. Приємна країна на око туриста.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:46

  mazurkevych написав:Тому цікавить.
Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.

Спробуйте www.olx.ro
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:22

  akurt написав:
  mazurkevych написав:Тому цікавить.
Є аналогічний нашому Луну сайт там Korter.ro і виглядає це все досить цікаво, тим паче що Румунія демонструє хороший ріст економіки в останні роки і купівельна спроможність населення збільшується.
Мені Румунія схожа на Польшу десять років тому, при найму ще ціни адекватні.

Спробуйте http://www.olx.ro


Цікаво дізнатися досвід у «піонерів» інвестування, якщо таких звісно знайду… і яка інвестиційна дохідність реально можлива… бо відсоток в банку 3,5% мінус 10%, а ОВДП фізособам румунський уряд напряму не продає…
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 16:53

За останні 5 років таких - «піонерів інвестування» в Румунії - тут не було.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:07

  flyman написав:Зато в Україні хто хоч може купувати землю. Як нам втирали це "благо", мовляв без цього не буде інвестицій, буде епоха зубожіння. Мовляв, у цивілізованому світі землю хто хоч може собі купити, а ми як дикуни, забороняємо іноземцям скуповувати неньку.

Ти плутаєш, то було про СГ землю
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/08/9/676693/
Іноземці та іноземні компанії як і раніше, до відкриття ринку землі, не зможуть купляти або іншим шляхом набувати у власність землю сільськогосподарського призначення.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Іноземець в Румунії не може купити землю ніякого призначення.
Купити приватний будинок може, а землю під ним - ні… хіба продавець землі здасть йому ділянку під землею за 1 лей на декілька десятиліть, але право власності на землю не оформиться
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:00

Сьогодні прочитав, що на польському ринку почався "обвал" цін. Вже, ніби то, є "-30%" на деяких об'єктах.
Поспостерігаємо. На otodom задав параметри: Краків, площа від 24 м.кв., загальна ціна до 1 млн. За ціною понад 17 тис. за 1 м.кв. маємо 2552 об'єкти, від 15 до 17 тис. - 2651, від 13 до 15 тис. - 2622, від 11 до 13 тис. - 1052, до 11 тис. - 262.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:48

  Gastarbaiter написав:Сьогодні прочитав, що на польському ринку почався "обвал" цін. Вже, ніби то, є "-30%" на деяких об'єктах.
Поспостерігаємо. На otodom задав параметри: Краків, площа від 24 м.кв., загальна ціна до 1 млн. За ціною понад 17 тис. за 1 м.кв. маємо 2552 об'єкти, від 15 до 17 тис. - 2651, від 13 до 15 тис. - 2622, від 11 до 13 тис. - 1052, до 11 тис. - 262.

Прикольно, ну якщо глянути сюди https://zametr.pl/oferty/mieszkania/krak%C3%B3w перші пару сторінок і графік по кількості пропозиції по отодому https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
то впринципі ясно куди рухається, але знижок в 30% нема, може десь 5% - 10% опускають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:35

  BIGor написав:Прикольно, ну якщо глянути сюди https://zametr.pl/oferty/mieszkania/krak%C3%B3w перші пару сторінок і графік по кількості пропозиції по отодому https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
то впринципі ясно куди рухається, але знижок в 30% нема, може десь 5% - 10% опускають.

Корисний сайт, не знав про такий. Цікаво, що є, наприклад, і такі об'єкти, які не продалися в березні за 800 000, а зараз заряджають за них 1 250 000.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 07:26

Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..
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