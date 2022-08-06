RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:30

  Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..

Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям :mrgreen:), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9352
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Прикольно, ну якщо глянути сюди https://zametr.pl/oferty/mieszkania/krak%C3%B3w перші пару сторінок і графік по кількості пропозиції по отодому https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
то впринципі ясно куди рухається, але знижок в 30% нема, може десь 5% - 10% опускають.

Корисний сайт, не знав про такий. Цікаво, що є, наприклад, і такі об'єкти, які не продалися в березні за 800 000, а зараз заряджають за них 1 250 000.

Ну так, і виходить середня ціна взагалі якась нерепрезентативна, треба дивитись може бомбер або цей сайт конкретні об'єкти.

От вже по 11 тис хрущі в середній локації попадаються, напевно цей сегмент впаде першим https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz- ... 2044353387
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9352
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:38

  BIGor написав:
  Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..

Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям :mrgreen:), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.

Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким

В чому різниця.
22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці.
А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 26 вер, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 17.12.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:41

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..

Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям :mrgreen:), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.

Сидячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким

А є данні, скільки в цьому році купляють? Ну очевидно, що в 2023 купляли більше ніж в 2022 і 2021. Щодо 2024 - не факт.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9352
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

По розмовам, от тільки зараз пішла хвиля людей, які купують для себе, а не перечекати

цікаве спостереження по кількості світла у вікнах в Києві і Варшаві. В Варшаві заповненність кратно вище
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3444
З нами з: 17.12.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 943944945946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2493, 2494, 2495
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24946 16687168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 18:32
Бетон
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1014, 1015, 1016
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10154 6339272
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 21:21
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12765)
26.09.2024 08:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.