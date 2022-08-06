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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:30

  Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..

Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям :mrgreen:), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Прикольно, ну якщо глянути сюди https://zametr.pl/oferty/mieszkania/krak%C3%B3w перші пару сторінок і графік по кількості пропозиції по отодому https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
то впринципі ясно куди рухається, але знижок в 30% нема, може десь 5% - 10% опускають.

Корисний сайт, не знав про такий. Цікаво, що є, наприклад, і такі об'єкти, які не продалися в березні за 800 000, а зараз заряджають за них 1 250 000.

Ну так, і виходить середня ціна взагалі якась нерепрезентативна, треба дивитись може бомбер або цей сайт конкретні об'єкти.

От вже по 11 тис хрущі в середній локації попадаються, напевно цей сегмент впаде першим https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz- ... 2044353387
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:38

  BIGor написав:
  Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..

Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям :mrgreen:), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.

Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким

В чому різниця.
22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці.
А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 26 вер, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:41

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..

Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям :mrgreen:), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.

Сидячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким

А є данні, скільки в цьому році купляють? Ну очевидно, що в 2023 купляли більше ніж в 2022 і 2021. Щодо 2024 - не факт.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

По розмовам, от тільки зараз пішла хвиля людей, які купують для себе, а не перечекати

цікаве спостереження по кількості світла у вікнах в Києві і Варшаві. В Варшаві заповненність кратно вище
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:23

  Бетон написав:По розмовам, от тільки зараз пішла хвиля людей, які купують для себе, а не перечекати

цікаве спостереження по кількості світла у вікнах в Києві і Варшаві. В Варшаві заповненність кратно вище

По розмовам - це дуже субєктивно. Точні данні будуть десь весною 2025 року, тоді і побачим. Щодо вікон, є в Кракові ЖК які попали в продаж вже зданими - так от там всі вікна темні - продажі дуже потроху йдуть. Хоча стратегія забудовника цікава.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:04

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Сьогодні прочитав, що на польському ринку почався "обвал" цін. Вже, ніби то, є "-30%" на деяких об'єктах.
Поспостерігаємо. На otodom задав параметри: Краків, площа від 24 м.кв., загальна ціна до 1 млн. За ціною понад 17 тис. за 1 м.кв. маємо 2552 об'єкти, від 15 до 17 тис. - 2651, від 13 до 15 тис. - 2622, від 11 до 13 тис. - 1052, до 11 тис. - 262.

Прикольно, ну якщо глянути сюди https://zametr.pl/oferty/mieszkania/krak%C3%B3w перші пару сторінок і графік по кількості пропозиції по отодому https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
то впринципі ясно куди рухається, але знижок в 30% нема, може десь 5% - 10% опускають.

Причиною може бути те що зараз почали писати що гроші які збирались направити на пільговий кредит (0%+) перенаправляють на відновлення будівель після повені.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:10

  Бетон написав:Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким

В чому різниця.
22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці.
А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають

"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:12

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким

В чому різниця.
22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці.
А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають

"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.

Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:18

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.

Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)

Ну якось купляють воєнкоми з Одеси маєтки по 4 млн Євро в Іспанії? Цікаво, яка схема грошей від зп воєнкома в 900 доларів в Україні до очищенних 4 млн Євро грошей на рахунку в іспанському банку? Можливо мережа якихось ТОВ і ФОПів і пару бухгалтерів, які "гоняють" товари, щоб з кешу створити легалізоваі гроші на рахунках.
BIGor
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  #<1 ... 943944945946
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