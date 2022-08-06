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Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..
Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям ), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.
Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..
Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям ), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.
Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким
В чому різниця. 22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці. А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 26 вер, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Зимові блекаути по 15 і більше годин на добу підтримають ціни на польську нерухомість..
Як я знаю, з 1 липня 2024 року вже Польща не дає жодних допомог (може якісь копійки, забрали навіть безкоштовне фото на документи новоприбульцям ), короткостроково оренду може і підтримає, але продаж квартир по 200-300 кує - наврятчи. Зараз іде навпаки витік українців з Польщі, я писав на одній гілці по даним ГУС (мінстат їхній) за рік працюючих українців стало на 30 тис менше.
Сидячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким
А є данні, скільки в цьому році купляють? Ну очевидно, що в 2023 купляли більше ніж в 2022 і 2021. Щодо 2024 - не факт.
Бетон написав:По розмовам, от тільки зараз пішла хвиля людей, які купують для себе, а не перечекати
цікаве спостереження по кількості світла у вікнах в Києві і Варшаві. В Варшаві заповненність кратно вище
По розмовам - це дуже субєктивно. Точні данні будуть десь весною 2025 року, тоді і побачим. Щодо вікон, є в Кракові ЖК які попали в продаж вже зданими - так от там всі вікна темні - продажі дуже потроху йдуть. Хоча стратегія забудовника цікава.
Бетон написав:Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким
В чому різниця. 22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці. А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають
"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.
Бетон написав:Судячи по тому, скільки зараз виїзжають і купують українців, зовсім не схоже на відтік. Беруть кредити і купують більше, ніж минулі роки. Українців просто безліч в любому жк, спілкуватись на цю тему є з ким
В чому різниця. 22 рік це вимушені мігранти, які в паніці схватили що було і поїхали в нікуди. Справжні біженці. А зараз пішла хвиля усвідомлених мігрантів, які готуються до міграції, продали майно. Їм не треба допомога. Це підприємці, які до останнього трималися за бізнес в Україні. Але гетьманцев і Ко їм допомагають
"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.
Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)
Gastarbaiter написав:"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.
Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)
Ну якось купляють воєнкоми з Одеси маєтки по 4 млн Євро в Іспанії? Цікаво, яка схема грошей від зп воєнкома в 900 доларів в Україні до очищенних 4 млн Євро грошей на рахунку в іспанському банку? Можливо мережа якихось ТОВ і ФОПів і пару бухгалтерів, які "гоняють" товари, щоб з кешу створити легалізоваі гроші на рахунках.