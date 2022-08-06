BIGor написав:gonchik74 написав:Gastarbaiter написав:"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.
Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)
Ну якось купляють воєнкоми з Одеси маєтки по 4 млн Євро в Іспанії? Цікаво, яка схема грошей від зп воєнкома в 900 доларів в Україні до очищенних 4 млн Євро грошей на рахунку в іспанському банку? Можливо мережа якихось ТОВ і ФОПів і пару бухгалтерів, які "гоняють" товари, щоб з кешу створити легалізоваі гроші на рахунках.
Ті схеми, котрі підключають при легалізації сум від 1 млн. не завжди доцільно застосовувати до значно менших (200-300). І стосовно хат в Іспанії - то інше кіно. У мене партнер купляв віллу за 750 в 13-му, трохи занурився в цю кухню. Я не кажу, що все дуже важко, але отак припертись з торбою в відділ продажів не варіант.
Сьогодні ходив в відділ продажів по обʼєкту, реалізації якого чекав. Краще б не ходив. 1.7 за три поверхи по 40 метрів на краю Клінів це перемога)))