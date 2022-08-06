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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:31

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.

Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)

Ну якось купляють воєнкоми з Одеси маєтки по 4 млн Євро в Іспанії? Цікаво, яка схема грошей від зп воєнкома в 900 доларів в Україні до очищенних 4 млн Євро грошей на рахунку в іспанському банку? Можливо мережа якихось ТОВ і ФОПів і пару бухгалтерів, які "гоняють" товари, щоб з кешу створити легалізоваі гроші на рахунках.

Ті схеми, котрі підключають при легалізації сум від 1 млн. не завжди доцільно застосовувати до значно менших (200-300). І стосовно хат в Іспанії - то інше кіно. У мене партнер купляв віллу за 750 в 13-му, трохи занурився в цю кухню. Я не кажу, що все дуже важко, але отак припертись з торбою в відділ продажів не варіант.
Сьогодні ходив в відділ продажів по обʼєкту, реалізації якого чекав. Краще б не ходив. 1.7 за три поверхи по 40 метрів на краю Клінів це перемога)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Іспанія якийсь суцільний скам, де купа рієлторів з снг парять хлам один одному.
Вже стільки повернулося назад до Польщі.
Це все звісно особисте враження, можливо хибне
Бетон
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