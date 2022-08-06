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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:31

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.

Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)

Ну якось купляють воєнкоми з Одеси маєтки по 4 млн Євро в Іспанії? Цікаво, яка схема грошей від зп воєнкома в 900 доларів в Україні до очищенних 4 млн Євро грошей на рахунку в іспанському банку? Можливо мережа якихось ТОВ і ФОПів і пару бухгалтерів, які "гоняють" товари, щоб з кешу створити легалізоваі гроші на рахунках.

Ті схеми, котрі підключають при легалізації сум від 1 млн. не завжди доцільно застосовувати до значно менших (200-300). І стосовно хат в Іспанії - то інше кіно. У мене партнер купляв віллу за 750 в 13-му, трохи занурився в цю кухню. Я не кажу, що все дуже важко, але отак припертись з торбою в відділ продажів не варіант.
Сьогодні ходив в відділ продажів по обʼєкту, реалізації якого чекав. Краще б не ходив. 1.7 за три поверхи по 40 метрів на краю Клінів це перемога)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Іспанія якийсь суцільний скам, де купа рієлторів з снг парять хлам один одному.
Вже стільки повернулося назад до Польщі.
Це все звісно особисте враження, можливо хибне
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Так нерухомість в Польщі є капітал «прогнозований» чи «спекулятивний»?
Чи дасть в Кракові/Варшаві/Гданську/Щецині реалізація новозбудованої квартири хоч половину того, що народ «витягував» з київських «варшавських» чи теремківських новобудов до війни?
І чи аренда новобуду в польських містах хоч приблизно може дати ті 9% що до «веселих та кмітнилих» в Києві було?

Ринок інвестицій в новобудови є для нас всіх зрозумілий, але в нашому власному сприйнятті і виходячи з нашого власного досвіду довоєнної країни з галопуючою урбанізацією, де 2 покоління збирало грошей на те, щоб третє мало квартиру в Києві/Львові/Харькові… але ж в Західній Європі не так…

Можливо менталітет поляків схож з українцем, і важливо що «моя хата з краю, коби би вона була взагалі»… але чи так надовго? Чи може бути потім як в Берліні: квартира коштує мінімум від четверті мільйона євро, все утримання квартири і будинку (на хвилиночку, в будинках типу «пізднього Брежнева», аналіг ОСББ за 2к квартиру виходить десь около 300 євро на місяць) лягає на власника, а муніципалітет федеральної землі Берліна запросто може встановити фіксовану максимальну орендну плату в 300-400 євро в місяць «чистими», а подобову оренду заборонити як явище… і пофіг що це твоя приватна власність.
Це не жарти, це вже так є (на прикладі Берліну).

І певне що буде to be continue
mazurkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:16

mazurkevych якщо хочете інвестувати з метою здачі в оренду - то Ви запізнились на роки два. Зараз через значний ріст цін на квартири і стабільну оренду - віддача від інвестицій десь біля 4-6% по Польщі. Таблиця по містам

Ще майте на увазі, що по оренді також будуте конкурувати з великими корпо/пенсійними фондами, які будують ЖК/академіки повністю під здачу.Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:23

Тут ще такий цікаво-важливий момент: така прибутковість, як зазначена вище, це ЗВИЧАЙНА для Європи прибутковість - скажімо в 4-6% річних.
Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки".
Ну звикли люди мати багато бабла та бабулєтів. Ну що з цим поробиш...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки".

Така висока прибутковісь була не спроста - чим більше ризики - тим більша дохоність, купа недобудов, схематозів, податки з оренди ж ніхто не платив всі 30 років. А звідси маємо недофінансованість і медецини, і поліції, і пожежних і армії...
BIGor
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