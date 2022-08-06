Додано: Чет 26 вер, 2024 22:15

Так нерухомість в Польщі є капітал «прогнозований» чи «спекулятивний»?

Чи дасть в Кракові/Варшаві/Гданську/Щецині реалізація новозбудованої квартири хоч половину того, що народ «витягував» з київських «варшавських» чи теремківських новобудов до війни?

І чи аренда новобуду в польських містах хоч приблизно може дати ті 9% що до «веселих та кмітнилих» в Києві було?



Ринок інвестицій в новобудови є для нас всіх зрозумілий, але в нашому власному сприйнятті і виходячи з нашого власного досвіду довоєнної країни з галопуючою урбанізацією, де 2 покоління збирало грошей на те, щоб третє мало квартиру в Києві/Львові/Харькові… але ж в Західній Європі не так…



Можливо менталітет поляків схож з українцем, і важливо що «моя хата з краю, коби би вона була взагалі»… але чи так надовго? Чи може бути потім як в Берліні: квартира коштує мінімум від четверті мільйона євро, все утримання квартири і будинку (на хвилиночку, в будинках типу «пізднього Брежнева», аналіг ОСББ за 2к квартиру виходить десь около 300 євро на місяць) лягає на власника, а муніципалітет федеральної землі Берліна запросто може встановити фіксовану максимальну орендну плату в 300-400 євро в місяць «чистими», а подобову оренду заборонити як явище… і пофіг що це твоя приватна власність.

Це не жарти, це вже так є (на прикладі Берліну).



І певне що буде to be continue