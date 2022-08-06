Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:45

Нерухомість в Туреччині: "ямка" в цінах позаду!



Раніше я прогнозував притаманну для цін на нерухомість "ямку" в синусоїді цін на нерухомість в Туреччині - а особливо на Середземноморських курортах - на березень-квітень 2024 року.

Майже так і сталося - можливо хіба що був "зсув" такої "ямки" на квітень-травень.



На ринок нерхухомості впливають зараз два фактори: ЕКОНОМІКА та ЗИМА.

Помітним є прибуття на зимовий період українців - це впливає на попит на оренду квартир.

Як відомо, в Анталії НЕ буває (!) снігу взимку, а електрика не вимикається - тьху-тьху-тьху - ніколи або майже ніколи (з 2017 року пам"ятаю 2 відключення тривалістю не більше 30 хвилин).



Останніми днями з"явився і економічний чинник: суттєве пожвавлення в секторі викликало те, що деякі державні банки знизили процентні ставки по іпотечних кредитах. Експерти констатували, що ця ситуація віщує орендарям важкі дні.



Експерти пов'язують можливе збільшення продажів житла з переміщенням грошей із депозитних рахунків, захищених курсом валют, на житло та з купівлею з метою здачі в оренду, яка зросла зі скасуванням 25-відсоткового ліміту підвищення орендної плати.



Тут необхідним є пояснення:

а) 2 роки діяла заборона на підвищення орендної плати - на суму не більше як 25% від попередньої ціни орендодавця. Цю заборону правда часто порушували, і часто вона була підставою для звернення в суд.

б) в Туреччині існують депозити, захищені валютою: тобто по таких депозитах НЕ МОЖЕ бути збитків (!) вкладнику в разі падіння курсу турецької ліри - сума депозиту фіксується в доларах США на момент розміщення депозиту в турецьких лірах. В разі "просадки"/падіння курсу ліри - вкладнику буде все відшкодовано.



Якщо ціни на житло зростуть, прогнозується, то продажі житла зменшаться, а попит на оренду квартир зросте. Це може призвести до надмірного зростання цін на оренду житла.

Зараз я чую від наших українських "чорних рієлторів" ціни на оренду житла в досить широкому діапазоні: від 15 000 до 25 000 лір (від 445 до 730 доларів) за 3-к квартиру.

Фактично важку зиму - наприклад 3 місяця грудень-січень-лютий можна пережити приблизно за ціною Ecoflow Delta Max 2000 2400 Bт.



Як не дивно, але завжди існують люди, у яких грошей багато. Люди з хорошим фінансовим становищем вживають заходів, щоб купити житло до того, як ціни підвищаться.

Помічено, що ціни на квартири, які продаються на сайтах оголошень, вже зросли на 10-15 відсотків.



(За матеріалами турецької преси та власних дослідженеь).



P.S. Підтверджую раніше висловлену мною думку: НЕ ВАРТО в наші дні інвестувати в нерухомість Туреччини - хіба що скажені гроші в сумі від 400 000 доларів: Урядом на протязі 2023/2024 років створено стійку систему, при якій купівля житла НЕ надає права на отримання картки ВНП в Туреччині. Хіба що купити квартиру - готову "під ключ" з повним ремонтом та побутовою технікою - для того, щоби проживати в ній за "безвізовими днями", тобто три місяця в кожні з 6-ти місяців року.