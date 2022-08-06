Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:"Усвідомленому мігранту" кредит у Польщі не дадуть. Треба хоча б пів року пропрацювати або декларацію річну подати для підприємця. Треба мати карту побита, а там сам процес десь пів року в найкращому випадку займає. Тільки валізкою усю суму везти, але чи так багато в Україні людей, які можуть ті 200-300 куо видслюнявити готівкою? Бізнесмен, що переміщується до нової країни, скоріш вкладе ці гроші у розвиток бізнесу на новому місці. Прокурори/автодорівці/діти голів сільрад - ті, скоріш, якусь Іспанію або Ніцу оберуть.
Типу десь сильно купиш хату за кеш) Чорногорія, Албанія. Де ще? Точно не в Польщі. Бетон не дасть збрехати)
Ну якось купляють воєнкоми з Одеси маєтки по 4 млн Євро в Іспанії? Цікаво, яка схема грошей від зп воєнкома в 900 доларів в Україні до очищенних 4 млн Євро грошей на рахунку в іспанському банку? Можливо мережа якихось ТОВ і ФОПів і пару бухгалтерів, які "гоняють" товари, щоб з кешу створити легалізоваі гроші на рахунках.
Ті схеми, котрі підключають при легалізації сум від 1 млн. не завжди доцільно застосовувати до значно менших (200-300). І стосовно хат в Іспанії - то інше кіно. У мене партнер купляв віллу за 750 в 13-му, трохи занурився в цю кухню. Я не кажу, що все дуже важко, але отак припертись з торбою в відділ продажів не варіант. Сьогодні ходив в відділ продажів по обʼєкту, реалізації якого чекав. Краще б не ходив. 1.7 за три поверхи по 40 метрів на краю Клінів це перемога)))
Так нерухомість в Польщі є капітал «прогнозований» чи «спекулятивний»? Чи дасть в Кракові/Варшаві/Гданську/Щецині реалізація новозбудованої квартири хоч половину того, що народ «витягував» з київських «варшавських» чи теремківських новобудов до війни? І чи аренда новобуду в польських містах хоч приблизно може дати ті 9% що до «веселих та кмітнилих» в Києві було?
Ринок інвестицій в новобудови є для нас всіх зрозумілий, але в нашому власному сприйнятті і виходячи з нашого власного досвіду довоєнної країни з галопуючою урбанізацією, де 2 покоління збирало грошей на те, щоб третє мало квартиру в Києві/Львові/Харькові… але ж в Західній Європі не так…
Можливо менталітет поляків схож з українцем, і важливо що «моя хата з краю, коби би вона була взагалі»… але чи так надовго? Чи може бути потім як в Берліні: квартира коштує мінімум від четверті мільйона євро, все утримання квартири і будинку (на хвилиночку, в будинках типу «пізднього Брежнева», аналіг ОСББ за 2к квартиру виходить десь около 300 євро на місяць) лягає на власника, а муніципалітет федеральної землі Берліна запросто може встановити фіксовану максимальну орендну плату в 300-400 євро в місяць «чистими», а подобову оренду заборонити як явище… і пофіг що це твоя приватна власність. Це не жарти, це вже так є (на прикладі Берліну).
mazurkevych якщо хочете інвестувати з метою здачі в оренду - то Ви запізнились на роки два. Зараз через значний ріст цін на квартири і стабільну оренду - віддача від інвестицій десь біля 4-6% по Польщі. Таблиця по містам
Ще майте на увазі, що по оренді також будуте конкурувати з великими корпо/пенсійними фондами, які будують ЖК/академіки повністю під здачу.
Тут ще такий цікаво-важливий момент: така прибутковість, як зазначена вище, це ЗВИЧАЙНА для Європи прибутковість - скажімо в 4-6% річних. Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки". Ну звикли люди мати багато бабла та бабулєтів. Ну що з цим поробиш...
akurt написав:Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки".
Така висока прибутковісь була не спроста - чим більше ризики - тим більша дохоність, купа недобудов, схематозів, податки з оренди ж ніхто не платив всі 30 років. А звідси маємо недофінансованість і медецини, і поліції, і пожежних і армії...
Раніше я прогнозував притаманну для цін на нерухомість "ямку" в синусоїді цін на нерухомість в Туреччині - а особливо на Середземноморських курортах - на березень-квітень 2024 року. Майже так і сталося - можливо хіба що був "зсув" такої "ямки" на квітень-травень.
На ринок нерхухомості впливають зараз два фактори: ЕКОНОМІКА та ЗИМА. Помітним є прибуття на зимовий період українців - це впливає на попит на оренду квартир. Як відомо, в Анталії НЕ буває (!) снігу взимку, а електрика не вимикається - тьху-тьху-тьху - ніколи або майже ніколи (з 2017 року пам"ятаю 2 відключення тривалістю не більше 30 хвилин).
Останніми днями з"явився і економічний чинник: суттєве пожвавлення в секторі викликало те, що деякі державні банки знизили процентні ставки по іпотечних кредитах. Експерти констатували, що ця ситуація віщує орендарям важкі дні.
Експерти пов'язують можливе збільшення продажів житла з переміщенням грошей із депозитних рахунків, захищених курсом валют, на житло та з купівлею з метою здачі в оренду, яка зросла зі скасуванням 25-відсоткового ліміту підвищення орендної плати.
Тут необхідним є пояснення: а) 2 роки діяла заборона на підвищення орендної плати - на суму не більше як 25% від попередньої ціни орендодавця. Цю заборону правда часто порушували, і часто вона була підставою для звернення в суд. б) в Туреччині існують депозити, захищені валютою: тобто по таких депозитах НЕ МОЖЕ бути збитків (!) вкладнику в разі падіння курсу турецької ліри - сума депозиту фіксується в доларах США на момент розміщення депозиту в турецьких лірах. В разі "просадки"/падіння курсу ліри - вкладнику буде все відшкодовано.
Якщо ціни на житло зростуть, прогнозується, то продажі житла зменшаться, а попит на оренду квартир зросте. Це може призвести до надмірного зростання цін на оренду житла. Зараз я чую від наших українських "чорних рієлторів" ціни на оренду житла в досить широкому діапазоні: від 15 000 до 25 000 лір (від 445 до 730 доларів) за 3-к квартиру. Фактично важку зиму - наприклад 3 місяця грудень-січень-лютий можна пережити приблизно за ціною Ecoflow Delta Max 2000 2400 Bт.
Як не дивно, але завжди існують люди, у яких грошей багато. Люди з хорошим фінансовим становищем вживають заходів, щоб купити житло до того, як ціни підвищаться. Помічено, що ціни на квартири, які продаються на сайтах оголошень, вже зросли на 10-15 відсотків.
(За матеріалами турецької преси та власних дослідженеь).
P.S. Підтверджую раніше висловлену мною думку: НЕ ВАРТО в наші дні інвестувати в нерухомість Туреччини - хіба що скажені гроші в сумі від 400 000 доларів: Урядом на протязі 2023/2024 років створено стійку систему, при якій купівля житла НЕ надає права на отримання картки ВНП в Туреччині. Хіба що купити квартиру - готову "під ключ" з повним ремонтом та побутовою технікою - для того, щоби проживати в ній за "безвізовими днями", тобто три місяця в кожні з 6-ти місяців року.