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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:19
Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
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