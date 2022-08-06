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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:19
Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:15
Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
Може тому, що відсотки за кредитами різні? Тому у українських безхатченків вибір або платити 15% банку, або 10% лендлорду.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:31
BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:49
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Ліквідний і швидко реалізувати?
Ви впевнені?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:00
BIGor написав: BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Ліквідний і швидко реалізувати?
Ви впевнені?
швидко, це місяць-два.
навіть в польщі, коли я придумав продати хату без ремонту, було два покупці: поляк і українці. за місяць десь.
10 років тому в мене було хоббі, в неробочий час - одна квартирка 1 к.
сьогодні штук 6 2к.
10 років мнеі хватило, щоб впевнитись
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