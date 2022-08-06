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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:19

  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:15

  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

Може тому, що відсотки за кредитами різні? Тому у українських безхатченків вибір або платити 15% банку, або 10% лендлорду.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.

Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:49

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.

Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості

Ліквідний і швидко реалізувати? :D Ви впевнені?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:00

  BIGor написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості

Ліквідний і швидко реалізувати? :D Ви впевнені?

швидко, це місяць-два.
навіть в польщі, коли я придумав продати хату без ремонту, було два покупці: поляк і українці. за місяць десь.
10 років тому в мене було хоббі, в неробочий час - одна квартирка 1 к.
сьогодні штук 6 2к.
10 років мнеі хватило, щоб впевнитись
Бетон
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