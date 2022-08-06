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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:19
Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:15
Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
Може тому, що відсотки за кредитами різні? Тому у українських безхатченків вибір або платити 15% банку, або 10% лендлорду.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:31
BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:49
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Ліквідний і швидко реалізувати?
Ви впевнені?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:00
BIGor написав: BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Ліквідний і швидко реалізувати?
Ви впевнені?
швидко, це місяць-два.
навіть в польщі, коли я придумав продати хату без ремонту, було два покупці: поляк і українці. за місяць десь.
10 років тому в мене було хоббі, в неробочий час - одна квартирка 1 к.
сьогодні штук 6 2к.
10 років мнеі хватило, щоб впевнитись
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:16
BIGor написав: Бетон написав:
Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Таке співвідношення і до війни було, і що з того?
Ну ок, якось дивися апартаменти в біля Сакраменто. Так там те, що коштує 200 здається чи не за 2/міс. «Країна з доволі сильньною і стабільною економікою»)))
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:20
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:27
Бетон написав:
Іспанія якийсь суцільний скам, де купа рієлторів з снг парять хлам один одному.
Вже стільки повернулося назад до Польщі.
Це все звісно особисте враження, можливо хибне
Испания не скам,а какой то беспредел на колесах для владельцев недвиги.Хату закрыл,назад вернулся,а там уже цыганва местная сидит...или Аккурт
И хрен ты их оттуда сдвинешь.Случаев предостаточно.Я уже не говорю,если сдать и потом откажутся съезжать...Это гемор с судами на пару лет как минимум,в течении которого ты не хозяин в прямом смысле слова своих метров...
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