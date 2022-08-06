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Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%. При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно. І взагалі нащо рахувати річні проценти? Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути. В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати. Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%. При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно. І взагалі нащо рахувати річні проценти? Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути. В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати. Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%. При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші. Не коректно. І взагалі нащо рахувати річні проценти? Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути. В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати. Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Ліквідний і швидко реалізувати? Ви впевнені?
швидко, це місяць-два. навіть в польщі, коли я придумав продати хату без ремонту, було два покупці: поляк і українці. за місяць десь. 10 років тому в мене було хоббі, в неробочий час - одна квартирка 1 к. сьогодні штук 6 2к. 10 років мнеі хватило, щоб впевнитись
Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%. При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Таке співвідношення і до війни було, і що з того? Ну ок, якось дивися апартаменти в біля Сакраменто. Так там те, що коштує 200 здається чи не за 2/міс. «Країна з доволі сильньною і стабільною економікою»)))
Бетон написав:Іспанія якийсь суцільний скам, де купа рієлторів з снг парять хлам один одному. Вже стільки повернулося назад до Польщі. Це все звісно особисте враження, можливо хибне
Испания не скам,а какой то беспредел на колесах для владельцев недвиги.Хату закрыл,назад вернулся,а там уже цыганва местная сидит...или Аккурт И хрен ты их оттуда сдвинешь.Случаев предостаточно.Я уже не говорю,если сдать и потом откажутся съезжать...Это гемор с судами на пару лет как минимум,в течении которого ты не хозяин в прямом смысле слова своих метров...
Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%. При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
Хотелось бы конкретных примеров что на моменте стоит 200куе в Киеве и быстро(не с начала сентября по октябрь только или с потоком беженцев из Харькова) сдаётся за 70кгрн. Сомневаюсь что упакованная 1К метров так хорошо больше 50ти в том же ЦП или Джеке или рассаднике молодых дарований со стволами - Новопечёрских Липках - сейчас улетают по такой цене. Тем более в немодных немолодых домах с красного кирпича с ремонтами без ламината и мебелью не с эпика времён доллара по 5.
Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%. При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних
А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Таке співвідношення і до війни було, і що з того? Ну ок, якось дивися апартаменти в біля Сакраменто. Так там те, що коштує 200 здається чи не за 2/міс. «Країна з доволі сильньною і стабільною економікою»)))
Місто Sacramento (CA)- якщо мова йде про місто в Каліфорнії - це ДУЖЕ не "нігерський район". Це досить пристойне місто не дуже далеко від Сан Францисько. Поруч один з найбільших університетів США: University of California-Devis. Місто дуже популярне у переселенців з Європи. Цікаво, що в тому ж регіоні є місто "Севастополь" (Sebastopol) - з карколомною концентрацією пивоварень. Взагалі в Каліфорнії і в тому регіоні на північ від Сан Францисько ви практично не побачите темношкірих людей - там більше азіатів. Зустрічаються мексиканці. Взагалі цифри правильні - 2 000 доларів на місяць оренда, але будинків дешевше за 500 000 доларів ви там не знайдете. За 200 000 доларів там не може бути навіть сараюшки.