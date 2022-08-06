RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:19

  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9363
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:15

  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

Може тому, що відсотки за кредитами різні? Тому у українських безхатченків вибір або платити 15% банку, або 10% лендлорду.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 26.02.18
Подякував: 683 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.

Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 17.12.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:49

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.

Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості

Ліквідний і швидко реалізувати? :D Ви впевнені?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9363
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 21:00

  BIGor написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.
Не коректно.
І взагалі нащо рахувати річні проценти?
Тут не треба при 5% річних чекати 20 років щоб тільки вкладення повернути.
В нерухомості, в тебе ліквідний актив, який можна швидко реалізувати.
Мало того, цей актив ще й часто збільшується в вартості

Ліквідний і швидко реалізувати? :D Ви впевнені?

швидко, це місяць-два.
навіть в польщі, коли я придумав продати хату без ремонту, було два покупці: поляк і українці. за місяць десь.
10 років тому в мене було хоббі, в неробочий час - одна квартирка 1 к.
сьогодні штук 6 2к.
10 років мнеі хватило, щоб впевнитись
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 17.12.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:16

  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.

Таке співвідношення і до війни було, і що з того?
Ну ок, якось дивися апартаменти в біля Сакраменто. Так там те, що коштує 200 здається чи не за 2/міс. «Країна з доволі сильньною і стабільною економікою»)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 23:27

  Бетон написав:Іспанія якийсь суцільний скам, де купа рієлторів з снг парять хлам один одному.
Вже стільки повернулося назад до Польщі.
Це все звісно особисте враження, можливо хибне


Испания не скам,а какой то беспредел на колесах для владельцев недвиги.Хату закрыл,назад вернулся,а там уже цыганва местная сидит...или Аккурт :D И хрен ты их оттуда сдвинешь.Случаев предостаточно.Я уже не говорю,если сдать и потом откажутся съезжать...Это гемор с судами на пару лет как минимум,в течении которого ты не хозяин в прямом смысле слова своих метров...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 01:25

  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

Хотелось бы конкретных примеров что на моменте стоит 200куе в Киеве и быстро(не с начала сентября по октябрь только или с потоком беженцев из Харькова) сдаётся за 70кгрн.
Сомневаюсь что упакованная 1К метров так хорошо больше 50ти в том же ЦП или Джеке или рассаднике молодых дарований со стволами - Новопечёрских Липках - сейчас улетают по такой цене.
Тем более в немодных немолодых домах с красного кирпича с ремонтами без ламината и мебелью не с эпика времён доллара по 5.
барабашов
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 16.06.15
Подякував: 280 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:42

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Так, якась дивна ситуація. Квартир вартістю 200 тисяч доларів у Варшаві можна здати за 1000 - 6%.
При цьому в Києві на 200 тисяч доларів це 1600 доларів - майже 10% річних

А чи взагалі коректно порівнювати дохідність країни з доволі сильною і стабільною економікою в складі ЄС і НАТО, і країну третього світу у стані війни? Якби ризики зовсім інші.

Таке співвідношення і до війни було, і що з того?
Ну ок, якось дивися апартаменти в біля Сакраменто. Так там те, що коштує 200 здається чи не за 2/міс. «Країна з доволі сильньною і стабільною економікою»)))

США великі і різні. Можливо це якийсь нігерський район? Я не знаю. Читав колись, що Коломойський нормально так вклався в офісну нерухомість США, чогось обрав ті крохи замість жирних 10% в Україні.
https://chas.news/news/igor-kolomoiskii ... madyan-zmi
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9363
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:02

Місто Sacramento (CA)- якщо мова йде про місто в Каліфорнії - це ДУЖЕ не "нігерський район".
Це досить пристойне місто не дуже далеко від Сан Францисько. Поруч один з найбільших університетів США: University of California-Devis. Місто дуже популярне у переселенців з Європи.
Цікаво, що в тому ж регіоні є місто "Севастополь" (Sebastopol) - з карколомною концентрацією пивоварень.
Взагалі в Каліфорнії і в тому регіоні на північ від Сан Францисько ви практично не побачите темношкірих людей - там більше азіатів. Зустрічаються мексиканці.
Взагалі цифри правильні - 2 000 доларів на місяць оренда, але будинків дешевше за 500 000 доларів ви там не знайдете.
За 200 000 доларів там не може бути навіть сараюшки.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10109
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 946947948949>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1014, 1015, 1016
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10157 6339857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 11:52
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2493, 2494, 2495
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24946 16688220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 18:32
Бетон
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382679
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3533)
28.09.2024 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.