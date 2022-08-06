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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:48
akurt написав:
Місто Sacramento (CA)- якщо мова йде про місто в Каліфорнії - це ДУЖЕ не "нігерський район".
Я умовно написав, от не знаю, чи грінго кращі за афроамериканців?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 11:07
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Додано: Суб 28 вер, 2024 11:39
Бетон написав:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N
може взять?
Atal - класний девелопер, якщо що)
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gonchik74
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Додано: Суб 28 вер, 2024 11:45
gonchik74 написав: Бетон написав:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N
може взять?
Atal - класний девелопер, якщо що)
дякую
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Бетон
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