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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Місто Sacramento (CA)- якщо мова йде про місто в Каліфорнії - це ДУЖЕ не "нігерський район".

Я умовно написав, от не знаю, чи грінго кращі за афроамериканців?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokoj ... ia-ID4k60N

може взять?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:39

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Atal - класний девелопер, якщо що)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:45

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Atal - класний девелопер, якщо що)

дякую
Бетон
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