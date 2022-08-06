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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Місто Sacramento (CA)- якщо мова йде про місто в Каліфорнії - це ДУЖЕ не "нігерський район".

Я умовно написав, от не знаю, чи грінго кращі за афроамериканців?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokoj ... ia-ID4k60N

може взять?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:39

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Atal - класний девелопер, якщо що)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:45

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Atal - класний девелопер, якщо що)

дякую
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:26

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Катовіце по ціні Кракова? Хіба що з губастою дівчиною на рецепції :mrgreen:
Взагалі зараз сигнали з різних сторін приходять. З одного боку, ринок нерухомості зараз майже мертвий, вже якісь рухи вниз намальовуються, пишуть про ризик рецесії в єврозоні та й у самій Польщі пішли якісь звільнення, ліквідація виробництв. З іношого - програма кредитування "під 0%" та макроекономічні прогнози уряду кажуть, що "буиттокадаражать".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:47

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Катовіце по ціні Кракова? Хіба що з губастою дівчиною на рецепції :mrgreen:
Взагалі зараз сигнали з різних сторін приходять. З одного боку, ринок нерухомості зараз майже мертвий, вже якісь рухи вниз намальовуються, пишуть про ризик рецесії в єврозоні та й у самій Польщі пішли якісь звільнення, ліквідація виробництв. З іношого - програма кредитування "під 0%" та макроекономічні прогнози уряду кажуть, що "буиттокадаражать".

В кракові така хата буде 700 косарей.
За ростом хрен догониш. Така квартира, яку з ремонтом продаю за 800 к, на 25 рік без ремонту 700 к.
З іншої сторони польщі ще є куди рости
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:55

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Катовіце по ціні Кракова? Хіба що з губастою дівчиною на рецепції :mrgreen:
Взагалі зараз сигнали з різних сторін приходять. З одного боку, ринок нерухомості зараз майже мертвий, вже якісь рухи вниз намальовуються, пишуть про ризик рецесії в єврозоні та й у самій Польщі пішли якісь звільнення, ліквідація виробництв. З іношого - програма кредитування "під 0%" та макроекономічні прогнози уряду кажуть, що "буиттокадаражать".

Взагалі кредит 0% обіцяли ще в квітні цього року. А тепер на цей рік вже є кінцева інформація
https://www.money.pl/gospodarka/srodki- ... 9776a.html
Środki z "kredytu na start" zostały przesunięte dla powodzian, na budownictwo mieszkaniowe - poinformował w środę wiceminister rozwoju Jacek Tomczak. Na przyszły rok w ramach rezerwy mamy zagwarantowane środki, więc jak tylko to będzie możliwe, możemy ten program uruchomić - zapewnił.

Але цим міністерством завідують чуваки з ПСЛ - сільська партія - щось типу Мороза в Україні. Їх уже прямо звинувачують в лобіюванні забудовників, так вони протягують той 0% кредит.
Щодо макро, рекордний дефіцит бюджету і цьому році і в 2025.
основний експорт в Німеччину https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-country
торговому балансу починає бути пагано через укріплення злотого https://tradingeconomics.com/poland/balance-of-trade
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:57

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Якщо плануєте брати довгостроково - дивіться сюди https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Katowic
Катовіце населення
1991 - 366 882 осіб
2023 - 279 200 осіб.
BIGor
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