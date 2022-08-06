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Катовіце по ціні Кракова? Хіба що з губастою дівчиною на рецепції Взагалі зараз сигнали з різних сторін приходять. З одного боку, ринок нерухомості зараз майже мертвий, вже якісь рухи вниз намальовуються, пишуть про ризик рецесії в єврозоні та й у самій Польщі пішли якісь звільнення, ліквідація виробництв. З іношого - програма кредитування "під 0%" та макроекономічні прогнози уряду кажуть, що "буиттокадаражать".
Катовіце по ціні Кракова? Хіба що з губастою дівчиною на рецепції Взагалі зараз сигнали з різних сторін приходять. З одного боку, ринок нерухомості зараз майже мертвий, вже якісь рухи вниз намальовуються, пишуть про ризик рецесії в єврозоні та й у самій Польщі пішли якісь звільнення, ліквідація виробництв. З іношого - програма кредитування "під 0%" та макроекономічні прогнози уряду кажуть, що "буиттокадаражать".
В кракові така хата буде 700 косарей. За ростом хрен догониш. Така квартира, яку з ремонтом продаю за 800 к, на 25 рік без ремонту 700 к. З іншої сторони польщі ще є куди рости
Катовіце по ціні Кракова? Хіба що з губастою дівчиною на рецепції Взагалі зараз сигнали з різних сторін приходять. З одного боку, ринок нерухомості зараз майже мертвий, вже якісь рухи вниз намальовуються, пишуть про ризик рецесії в єврозоні та й у самій Польщі пішли якісь звільнення, ліквідація виробництв. З іношого - програма кредитування "під 0%" та макроекономічні прогнози уряду кажуть, що "буиттокадаражать".
Środki z "kredytu na start" zostały przesunięte dla powodzian, na budownictwo mieszkaniowe - poinformował w środę wiceminister rozwoju Jacek Tomczak. Na przyszły rok w ramach rezerwy mamy zagwarantowane środki, więc jak tylko to będzie możliwe, możemy ten program uruchomić - zapewnił.