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akurt написав:Не впевнений що ці цифри відображають реальність. Справа а тому, що це особливе місто - конгломерат маленьких міст - столиця колись шахтарського краю. Можливо тоді і зараз рахували ті малі містечка по-іншому. Я знаю Катовиці ще десь з 1994 року - останні рази був в в минулому році і в січні цього року, та проїжджав на авто транзитом в вересні - мені зовсім не здалося, що там щось зменшилося. Навпаки, я би сказав що місто розквітає та розквітає.
Агломерація також не розвивається демографічно, ось статистика по воєводствам (підсказка, Катовіце - це Шленськ) https://www.slaskie.pl/content/slaskie- ... ograficzne Так, я бував в Катовіцах як турист, в центрі дуже круто, не сказав би що це місто 250 тис населення. Але є статистика, от хз на що інвестору Бетону дивитись: чи як класно і вилизано в центрі - чи якісь "скучні" статистичні дані...