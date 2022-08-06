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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:28

  BIGor написав:
  akurt написав:Не впевнений що ці цифри відображають реальність.
Справа а тому, що це особливе місто - конгломерат маленьких міст - столиця колись шахтарського краю.
Можливо тоді і зараз рахували ті малі містечка по-іншому. Я знаю Катовиці ще десь з 1994 року - останні рази був в в минулому році і в січні цього року, та проїжджав на авто транзитом в вересні - мені зовсім не здалося, що там щось зменшилося.
Навпаки, я би сказав що місто розквітає та розквітає.

Агломерація також не розвивається демографічно, ось статистика по воєводствам (підсказка, Катовіце - це Шленськ)
Зображення
https://www.slaskie.pl/content/slaskie- ... ograficzne
Так, я бував в Катовіцах як турист, в центрі дуже круто, не сказав би що це місто 250 тис населення. Але є статистика, от хз на що інвестору Бетону дивитись: чи як класно і вилизано в центрі - чи якісь "скучні" статистичні дані...

Щоб здать квартиру
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02

  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Якщо плануєте брати довгостроково - дивіться сюди https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Katowic
Катовіце населення
1991 - 366 882 осіб
2023 - 279 200 осіб.

Як змінилася ціна квадрата з 1991 року? Мабуть теж впала на 25%?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:05

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/2-pokojowe-mieszkanie-34m2-loggia-ID4k60N

може взять?

Якщо плануєте брати довгостроково - дивіться сюди https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Katowic
Катовіце населення
1991 - 366 882 осіб
2023 - 279 200 осіб.

Як змінилася ціна квадрата з 1991 року? Мабуть теж впала на 25%?

Дурне питання. Тоді ринкові відносини тільки починались.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:52

  BIGor написав:Дурне питання. Тоді ринкові відносини тільки починались.

Гаразд, питання із категорії "простіше". Як змінилося населення катовіцької агломерації за останні 3-5 років і як за цей час змінилися ціни?
Gastarbaiter
 
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