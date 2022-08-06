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akurt написав:Не впевнений що ці цифри відображають реальність. Справа а тому, що це особливе місто - конгломерат маленьких міст - столиця колись шахтарського краю. Можливо тоді і зараз рахували ті малі містечка по-іншому. Я знаю Катовиці ще десь з 1994 року - останні рази був в в минулому році і в січні цього року, та проїжджав на авто транзитом в вересні - мені зовсім не здалося, що там щось зменшилося. Навпаки, я би сказав що місто розквітає та розквітає.
Агломерація також не розвивається демографічно, ось статистика по воєводствам (підсказка, Катовіце - це Шленськ) https://www.slaskie.pl/content/slaskie- ... ograficzne Так, я бував в Катовіцах як турист, в центрі дуже круто, не сказав би що це місто 250 тис населення. Але є статистика, от хз на що інвестору Бетону дивитись: чи як класно і вилизано в центрі - чи якісь "скучні" статистичні дані...
Вот вам жемчужина катовицкой агломерации - Бытом, всего лишь 13км.Был там пару раз и согласен что это самый депрессивный городок в Польше. Знакомый хотел купить там квартиру за 30 000 евро, но пожив полгода с семьей почему-то передумал. https://gloswielkopolski.pl/10-najbrzyd ... e%20miasto.
Альтернативщик написав:Вот вам жемчужина катовицкой агломерации - Бытом, всего лишь 13км.Был там пару раз и согласен что это самый депрессивный городок в Польше. Знакомый хотел купить там квартиру за 30 000 евро, но пожив полгода с семьей почему-то передумал. https://gloswielkopolski.pl/10-najbrzyd ... e%20miasto.
да, отговорить умеете) Бытом - почти Бетон, это ж знак
akurt написав:Не впевнений що ці цифри відображають реальність. Справа а тому, що це особливе місто - конгломерат маленьких міст - столиця колись шахтарського краю. Можливо тоді і зараз рахували ті малі містечка по-іншому. Я знаю Катовиці ще десь з 1994 року - останні рази був в в минулому році і в січні цього року, та проїжджав на авто транзитом в вересні - мені зовсім не здалося, що там щось зменшилося. Навпаки, я би сказав що місто розквітає та розквітає.
Агломерація також не розвивається демографічно, ось статистика по воєводствам (підсказка, Катовіце - це Шленськ) https://www.slaskie.pl/content/slaskie- ... ograficzne Так, я бував в Катовіцах як турист, в центрі дуже круто, не сказав би що це місто 250 тис населення. Але є статистика, от хз на що інвестору Бетону дивитись: чи як класно і вилизано в центрі - чи якісь "скучні" статистичні дані...
Неожиданно соглашусь с Акуртом Был в Катовице в 2017 году зимой - показался копией какого-нибудь прости Господи Днепропетровска. В этом году был проездом весной и летом - совсем другое дело. Бодрый центр с какой-никакой архитектурой. Аэропорт с рейсами в разные стороны - от Англии до ОАЭ. Даже есть поезд в Вену, для любителей лоукост-приключений. Пожил и в центре, и совсем на окраине. Город вовсе не идельный, и по-польским меркам он вполне может считаться депрессивным. Но 90% населения Украины живёт в гораздо худших условиях.
При всём вышесказанном - 1-шка за 100+к - это зашквар.
BIGor написав:Що, вічний ріст? От взагалі не повірю. Населення убиває, нові будинки здаються. Хіба що інфляція і всякі кредитні програми дають ріст.
З точки зору інвестора що важливіше: зменшення населення чи +50% за 3 роки? Зараз є інші чинники, які можуть набагато більше вплинути на доходність цієї інвестиції як в один, так і в протилежний бік. На них треба звертати увагу, а не на порівняння до 1991 року.