|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2024 13:53
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Що, вічний ріст? От взагалі не повірю. Населення убиває, нові будинки здаються. Хіба що інфляція і всякі кредитні програми дають ріст.
З точки зору інвестора що важливіше: зменшення населення чи +50% за 3 роки?
Зараз є інші чинники, які можуть набагато більше вплинути на доходність цієї інвестиції як в один, так і в протилежний бік. На них треба звертати увагу, а не на порівняння до 1991 року.
Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9382
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1366 раз.
- Подякували: 1772 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24952
|16689222
|
Нед 29 вер, 2024 08:53
Frant
|
|10157
|6340061
|
П'ят 27 вер, 2024 11:52
Успіх
|
|6
|382683
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|