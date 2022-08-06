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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2024 13:53
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Що, вічний ріст? От взагалі не повірю. Населення убиває, нові будинки здаються. Хіба що інфляція і всякі кредитні програми дають ріст.
З точки зору інвестора що важливіше: зменшення населення чи +50% за 3 роки?
Зараз є інші чинники, які можуть набагато більше вплинути на доходність цієї інвестиції як в один, так і в протилежний бік. На них треба звертати увагу, а не на порівняння до 1991 року.
Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 22:16
BIGor написав:
Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?
2-4 роки для нерухомості на стадії "встановили паркан навколо майбутнього котловану" - це не довгострок.
Ще раз: я не кажу, що буде 100% дорожчати. Ще місяць-два тому усе виглядало перспективно. Ріст цін на метри корелював зі зростанням зарплати, були перспективи пільгових кредитів та позитивний прогноз для економіки. Сьогодні я б сказав, що вимальовується ризик фінансової кризи у ЄС. Перш за все у Німеччині, але неминуче вдарить і по Польщі. Зараз, звичайно, важко спрогнозувати масштаб цієї кризи, важко спрогнозувати що і коли буде з цим кредитуванням. Інфляція поки що далека від цільових показників, тому на зниження ставок в найближчі місяці можна не очікувати. Тому, гадаю, інвестування у польський бетон зараз може виявитися не найкращим варіантом. Хоча на горизонті 5-6 років мінусу напевно не буде.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 23:43
Нерухомість берега Середземного моря: яка ситуація?
Говорив з нашою людиною, яка мешкає в Аланіі (курортне місто орієнтовно в 140 км від Анталії).
Він, по-перше, трохи підробляє «чорним рієлтором», а, по-друге, намагається продати не дешево власну інвестицію - квартира 1+1 на курорті - перед відʼіздом в Канаду.
Тим більше цікаво.
Що він сказав:
- продається швидко та легко те, що @погано лежить@, тобто квартири в Аланії, які розташовані не в дуже гарних місцях. Наприклад, без виду на море.
- орієнтир ціни того, що реально продано: 50 000$. Плюс - мінус. Тобто реально на сьогодні: квартири 1+1 - двушка - площею від 50 до 60 кв.м - ціна орієнтовно 50 к$.
Купують в основному не іноземці, а громадяни Турецької республіки. Продають наші або росіянці, які накупили «під здачу».
Квартири 2+1 не продаються: Продавці бажають 100 000$, Покупці не готові віддавити 100 000$.
Просто для інформації.
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