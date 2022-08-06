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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Що, вічний ріст? От взагалі не повірю. Населення убиває, нові будинки здаються. Хіба що інфляція і всякі кредитні програми дають ріст.

З точки зору інвестора що важливіше: зменшення населення чи +50% за 3 роки?
Зараз є інші чинники, які можуть набагато більше вплинути на доходність цієї інвестиції як в один, так і в протилежний бік. На них треба звертати увагу, а не на порівняння до 1991 року.

Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:16

  BIGor написав:Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?

2-4 роки для нерухомості на стадії "встановили паркан навколо майбутнього котловану" - це не довгострок.
Ще раз: я не кажу, що буде 100% дорожчати. Ще місяць-два тому усе виглядало перспективно. Ріст цін на метри корелював зі зростанням зарплати, були перспективи пільгових кредитів та позитивний прогноз для економіки. Сьогодні я б сказав, що вимальовується ризик фінансової кризи у ЄС. Перш за все у Німеччині, але неминуче вдарить і по Польщі. Зараз, звичайно, важко спрогнозувати масштаб цієї кризи, важко спрогнозувати що і коли буде з цим кредитуванням. Інфляція поки що далека від цільових показників, тому на зниження ставок в найближчі місяці можна не очікувати. Тому, гадаю, інвестування у польський бетон зараз може виявитися не найкращим варіантом. Хоча на горизонті 5-6 років мінусу напевно не буде.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Новина дня
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lokum- ... 21837.html
Lokum Deweloper sprzedał w III kwartale 7 lokali

Grupa Lokum Deweloper sprzedała w III kwartale 2024 r. 7 lokali wobec 196 lokali przed rokiem. Spółka ocenia, że w uwagi na brak popytu uruchamianie nowych inwestycji z mieszkaniami na sprzedaż nie ma obecnie uzasadnienia - podał Lokum Deweloper w komunikacie.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну що, хто не встиг вискочити з турецької бульбашки?
finuser521
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:40

Відповідь проста: ви не встигли, тому що і не інвестували.
Хто читав цей форум та робив реальні кроки - то отримав +100% по валюті за 2 роки інвестицій.
Обманювати не буду: був момент восени 2022-на початку 2023 - можна було взяти +200% по валюті - але хто ж знав.
Але люди з цього форуму (не жартую) +100% по валюті РЕАЛЬНО отримали.
Вам не повезло. Так буває. Не всі їдять солодкі яблучка.
Комусь треба жувати і кислі. Хоча б для чистки зубів.
Особливо коли немає грошей на нову щітку та нову пасту для зембів.
akurt
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