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BIGor написав:Що, вічний ріст? От взагалі не повірю. Населення убиває, нові будинки здаються. Хіба що інфляція і всякі кредитні програми дають ріст.
З точки зору інвестора що важливіше: зменшення населення чи +50% за 3 роки? Зараз є інші чинники, які можуть набагато більше вплинути на доходність цієї інвестиції як в один, так і в протилежний бік. На них треба звертати увагу, а не на порівняння до 1991 року.
Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?
BIGor написав:Тобто демографія в довгостроковому інвестуванні нічого не значить? І потроху занепадаючі Катовіци більш інвестиційно привабливі ніж Варшава яка постійно росте по населенню?
2-4 роки для нерухомості на стадії "встановили паркан навколо майбутнього котловану" - це не довгострок. Ще раз: я не кажу, що буде 100% дорожчати. Ще місяць-два тому усе виглядало перспективно. Ріст цін на метри корелював зі зростанням зарплати, були перспективи пільгових кредитів та позитивний прогноз для економіки. Сьогодні я б сказав, що вимальовується ризик фінансової кризи у ЄС. Перш за все у Німеччині, але неминуче вдарить і по Польщі. Зараз, звичайно, важко спрогнозувати масштаб цієї кризи, важко спрогнозувати що і коли буде з цим кредитуванням. Інфляція поки що далека від цільових показників, тому на зниження ставок в найближчі місяці можна не очікувати. Тому, гадаю, інвестування у польський бетон зараз може виявитися не найкращим варіантом. Хоча на горизонті 5-6 років мінусу напевно не буде.
Grupa Lokum Deweloper sprzedała w III kwartale 2024 r. 7 lokali wobec 196 lokali przed rokiem. Spółka ocenia, że w uwagi na brak popytu uruchamianie nowych inwestycji z mieszkaniami na sprzedaż nie ma obecnie uzasadnienia - podał Lokum Deweloper w komunikacie.
Відповідь проста: ви не встигли, тому що і не інвестували. Хто читав цей форум та робив реальні кроки - то отримав +100% по валюті за 2 роки інвестицій. Обманювати не буду: був момент восени 2022-на початку 2023 - можна було взяти +200% по валюті - але хто ж знав. Але люди з цього форуму (не жартую) +100% по валюті РЕАЛЬНО отримали. Вам не повезло. Так буває. Не всі їдять солодкі яблучка. Комусь треба жувати і кислі. Хоча б для чистки зубів. Особливо коли немає грошей на нову щітку та нову пасту для зембів.